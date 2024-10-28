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مشاهير العرب - غياب نجوم الفن عن عزاء شريفة ماهر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - غياب نجوم الفن عن عزاء شريفة ماهر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غياب نجوم الفن عن عزاء شريفة ماهر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - بدأ منذ قليل عزاء الفنانة شريفة ماهر المقام بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وذلك في حضور زوجها ونجلها محمد.

وشهد عزاء الفنانة شريفة ماهر التي وافتها المنية السبت الماضي غياب نجوم الوسط الفني، ولم يكن هذا بجديد حيث إنهم تغيبوا أيضا عن تشييع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

عزاء شريفة ماهر
عزاء شريفة ماهر

وفاة الفنانة شريفة ماهر

وكان قد غيب الموت الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز الـ 92 عاما، وذلك إثر تعرضها لأمراض الشيخوخة، حيث عانت في فترة حياتها الأخيرة من كسور في يديها وكتفها، تطلبت خضوعها لعمليات جراحية خارج مصر، لكنها رفضت إتمامها.

البداية الفنية لـ شريفة ماهر

ولدت الفنانة شريفة ماهر عام 1932، واسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية.

وبدأت الفنانة شريفة ماهر مشوارها الفني من خلال الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب الذي اكتشفها وقدمها للوسط الفني إذ رأى بها موهبة غنائية كبيرة، وقدمت عدة أغاني مهمة من بينها: «بنت المنصورة، يا دنيا غني، بحر الغرام، يا واد يا اسكندراني، ورد على قلبي»، وغيرها.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته بالوسط الغنائي اتجهت شريفة ماهر إلى مجال التمثيل وقدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة فيلم «رابعة العدوية، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وقصر الشوق»، وغيرها، ولقد وبرعت في تقديم أدوار الفتاة قوية الشخصية في السينما.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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