مشاهير العرب - محمد ممدوح عن ماجد الكدواني: غير وجهة نظر الجمهور للشخصيات صاحبة الوزن الزائد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:01 مساءً - فتح الفنان محمد ممدوح قلبه، وخرج بالعديد من التصريحات المشوقة حول حياته الشخصية والفنية، حيث أكد أنه يحب التعامل باسمه الحقيقي أكثر من لقب شهرته «تايسون».

وأشار «ممدوح» خلال لقائه برنامج «إنرجي بلس» الذي تقدمه زهرة رامي إلى النجوم الذين يتعلم منهم طول الوقت أبرزهم ماجد الكدواني والفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وأكد على تمتع الفنان ماجد الكدواني بموهبة فذة قائلا، إن الكدواني أكثر النجوم المفضلين لديه، والذي غير وجهة نظر الجمهور للشخصيات صاحبة الوزن الزائد، بجانب أنه فنان في مكان بمفرده، فطوال الوقت هو يحب التركيز والاجتهاد في العمل، كما تعلمت كثيرًا من الفنان الراحل محمود عبد العزيز بعد التعاون الذي تم بينهما في فيلم إبراهيم الأبيض».

أما عن مدارس الضحك التي يفضلها قال محمد ممدوح، إنه يحب مدرسة الفنان الراحل سمير غانم ومدرسة الزعيم عادل إمام، أما عن الجيل الجديد فيحب أكرم حسني، محمد ثروت، أحمد أمين، هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي.

وأكد ممدوح على حرصه الدائم على التنوع والتجديد في الأعمال التي يقدمها قال، إنه يحب طوال الوقت أن يقوم بتجربة أدوار وشخصيات جديدة وكل شخصية على حسب الدور، وكشف أن شخصيته في جراند أوتيل هي شخصية مستوحاه من شخصية حقيقية قابلها في حياته خلال الجامعة وخلال عمله في السينما.

آخر أعمال محمد ممدوح

وكان آخر أعمال محمد ممدوح مشاركته في فيلم ولاد رزق 3 الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

شارك فيلم ولاد رزق 3 مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم ولاد رزق 3

دارت أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

و تم تصوير جزء من العمل في العاصمة السعودية الرياض، ومن المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.