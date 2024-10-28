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رئيس مهرجان الموسيقى العربية يكشف سبب غلاء التذاكر وحقيقة استبعاد الحلو (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:55 مساءً - كشف الدكتور خالد داغر رئيس مهرجان الموسيقى العربية، حقيقة تحديد سعر تذكرة الحفلة الواحدة بالمهرجان بـ 4 آلاف جنيه، واستبعاد محمد الحلو.

السبب في ارتفاع سعر تذكرة مهرجان الموسيقى العربية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": سعر التذكرة في بعض حفلات مهرجان الموسيقى العربية يصل إلى 4 آلاف بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.

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الأعباء المالية لحفلات الموسيقى العربية

وتابع: "هناك تذكرة في بعض الحفلات تصل إلى 300 جنيه، واحنا لما نجعل التذكرة بـ 4 آلاف جنيه من باب الاستمرار وعدم تحمل الدولة أي أعباء مالية خاصة أن الفن بيكسب في كل مكان وأنا مش عايز أكسب بقدر الاستمرار خاصة أننا بنقدم وجبة فنية مختلفة عن أي مكان".

 

هل تم استبعاد محمد الحلو؟

وردًا على ما أثير بشأن استبعاد الفنان محمد الحلو، علق: لم نستبعد أي فنان حتى لو كان له موقف شخصي من الأوبرا أو المهرجان.


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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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