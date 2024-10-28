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تكريم المخرج هاني لاشين بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نيويورك - أخبار كلمتك

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تكريم المخرج هاني لاشين بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نيويورك - أخبار كلمتك

تكريم المخرج هاني لاشين بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نيويورك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:22 مساءً - قررت إدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك فى دورته الرابعة تكريم ومنح لقب برنس الإخراج للمخرج الكبير والقدير هاني لاشين ‏، الذي قدم أيضا لإدارة المهرجان فيلما نادرا للفنان العالمي عمر الشريف.

 

ويذكر أن هاني لاشين مخرج مصري من مواليد 21 مايو عام 1951، وقد عشق السينما منذ الصغر، وكانت له تجربة في التمثيل، وحصل علي دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1976، ثم عمل في بداية حياته الفنية مساعد ومخرج مع حسن الإمام، ومخرجًا للأفلام التسجيلية وأولها التنمية الصناعية عام 1980، كما عمل منتج ومخرج من خلال شركتة السينمائية للأفلام التسجيلية، وقدم العديد من الأعمال الفنية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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