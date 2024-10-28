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بميزانية تفوق الـ 90 مليون جنيه، هيفاء وهبي تعود للسباق الرمضاني بمسلسل «دهب» - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:50 مساءً - الإثنين 28/أكتوبر/2024 - 07:48 م 10/28/2024 7:48:17 PM

هيفاء وهبي.كلمتك
هيفاء وهبي.كلمتك

بعد غيابها عن الدراما الرمضانية ٣ مواسم، تعود النجمة هيفاء وهبي للمنافسة بقوة ضمن موسم رمضان 2025، من خلال مسلسلها الجديد دهب، والذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات التشويقية، وسيتم تصويره في مصر وقبرص ولندن وبيروت، وكتب القصة والسيناريو والحوار تامر عبد المنعم، ويخرجه مرقس عادل.

هيفاء وهبي

‎ وكانت آخر مشاركات هيفاء وهبي الرمضانية، مسلسل اسود فاتح مع المنتج صادق الصباح عام ٢٠٢١ والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.
‎وانتهت  هيفاء  في الفترة الماضية من تصوير فيلم ولاد المحظوظة، الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، وسيتم تحديد الموعد النهائي لعرضه على شاشات السينما خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الترقب بين الجمهور العاشق لهيفاء لمشاهدة فيلمها الجديد، خاصة بعد نجاحاتها المتتالية على الشاشتين الفضية والصغيرة.

و صرح الفنان تامر عبد المنعم مؤلف العمل ان قبول النجمة هيفاء وهبي لخوض مارثون رمضان المقبل سيغير من خريطة المشاهدة .
أعلن تامر عبد المنعم أن النجمة هيفاء وهبي ستخوض السباق الرمضاني ٢٠٢٥ من خلال مسلسل دهب من تأليفه وإخراج مرقس عادل وإنتاج الهرم للإنتاج الفني وماركيز هاوس وساند ميديا 
وأعرب عن سعادته الشديدة في التعاون مع نجمة بحجم هيفاء وهبي مؤكدا ان بمجرد تسريب الخبر انهالت العروض الفضائية الخليجية لعرض المسلسل هذا فضلا عن القنوات المصرية 
ومن جانبه أعرب مرقس عادل مخرج العمل عن سعادته وجود نجمة بحجم هيفاء في رمضان من خلال مسلسل دهب الذي يخرجه حيث أعلن حالة الطوارئ مع مؤلف العمل الفنان تامر عبد المنعم لوضع الترشيحات لباقي نجوم العمل الذي سيصور بين القاهرة ودهب وقبرص وبيروت ولندن وقد تتجاوز ميزانيته الـ٩٠ مليون جنيه.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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