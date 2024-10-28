مشاهير العرب - «موقف».. ساندي تطرح أغنيتها الجديدة بالتعاون مع دياب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:23 مساءً - طرحت الفنانة ساندي اليوم أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «موقف» بالتعاون مع الفنان دياب، وذلك موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

أغنية «موقف» من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وإخراج ساندي، وتوزيع أمين نبيلوتقول كلمات الأغنية:

«اللي واخد مني موقف

لو سمحتوا يرجعوا

واللي ناوي يلوي بوزه

في آخر الصف هرجعوا

مافيش مكان في الدايرة دي

غير لحبة كويسة

واللي غاويين مرازية

مش طالباهم على المسا

من جد وجد

ناس رايقة فقط

مالناش في النكد

مالناش في الغلط

و لا ف اللي لي لي

لي لي لي لي لي

أنت بتعمل كده ازاي

واللي ناوي يتقمص

براحته مش هنمنعه

يتقمص بعيد ولما

ياخد كفايته نرجعه

السالكين هنا يجمعوا

ييجوا حلوين واحنا نبارك

والتانيين بقى يمنعوا

مافيش مكان فالدايرة دي

غير ل حبة ملذذه

واللي غاويين مرازية

ادي احنا خلعنا بمعجزة

و لا في اللي لي لي

لي لي لي لي لي

أنت بتعمل كده ازاى».

آخر أعمال ساندي

طرحت الفنانة ساندي، مؤخرا أغنية بعنوان «صحاب ما صانوش» التي تستقبل بها موسم صيف 2024، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية صحاب ماصوناش من كلمات الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.