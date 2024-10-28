كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟ - أخبار كلمتك

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟ - أخبار كلمتك

آدم يشارك تامر حسني في حفل غنائي بالكويت بقيادة هاني فرحات - أخبار كلمتك

آدم يشارك تامر حسني في حفل غنائي بالكويت بقيادة هاني فرحات - أخبار كلمتك

بعد ارتفاعها بالأسواق، أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

بعد ارتفاعها بالأسواق، أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس - أخبار كلمتك

القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس - أخبار كلمتك

بمشاركة 32 فريقا، وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

بمشاركة 32 فريقا، وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

سيدي ندياي يتعافى من الإصابة ويرافق بعثة الزمالك إلي ليبيا - أخبار كلمتك

سيدي ندياي يتعافى من الإصابة ويرافق بعثة الزمالك إلي ليبيا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هالة سرحان تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ45 (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هالة سرحان تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ45 (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 رسميًا.. احسب راتبك - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 رسميًا.. احسب راتبك - أخبار كلمتك

ترامب أثناء لقاء بايدن في البيت الأبيض: السياسة صعبة (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب أثناء لقاء بايدن في البيت الأبيض: السياسة صعبة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

وزير الثقافة يتفقد قصر ثقافة قنا ومكتبة مصر العامة، ويوجه بعرض أفلام وثائقية "بسينما الشعب" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الثقافة يتفقد قصر ثقافة قنا ومكتبة مصر العامة، ويوجه بعرض أفلام وثائقية "بسينما الشعب" - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يتفقد قصر ثقافة قنا ومكتبة مصر العامة، ويوجه بعرض أفلام وثائقية "بسينما الشعب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:18 مساءً - التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ  قنا، في إطار برنامج زيارته الموسعة لمحافظات الصعيد، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

 

أحمد هنو وزير الثقافة

ناقش اللقاء دراسة تنفيذ عدد من المشروعات الثقافية التي من شأنها إلقاء الضوء على التراث الغني لمحافظة قنا، وكذلك المساهمة في التنشيط السياحي للمحافظة، إلى جانب تكثيف الفعاليات التي تعمل على رفع الوعي بين أبناء قنا، والتي تقدم طوال العام.

 

وتفقدا قصر ثقافة قنا، واطلعا على ما يقدمه من أنشطة وفعاليات لكافة الشرائح العمرية.

cd505c1704.jpg
fd024101bc.jpg

تكثيف الأنشطة التي تناقش القضايا المجتمعية

ووجه وزير الثقافة، بتكثيف الانشطة والفعاليات التي تناقش القضايا المجتمعية بالتعاون مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية للوصول بالخدمات إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين، كما وجه بعرض أفلام وثائقية،  وأخرى للأطفال بسينما الشعب، وعقد ندوات للأطفال والنشء لمناقشتهم فيها، إلى جانب الأفلام التجارية.

951ce3088c.jpg
78870f1b2e.jpg
2c9169ab54.jpg

كما تفقدا مكتبة مصر العامة بقنا، واستمعا إلى شرح لما تقدمه المكتبة من خدمات ثقافية وتدريبية لأبناء المحافظة.واستمع وزير الثقافة إلي شرح لأركان المكتبة ومكتبة الطفل ومكتبة الإطلاع بالإضافة إلي قاعة الحاسب الآلي، كما استمع إلي أصغر عضوة متطوعة بالمكتبة والدور الذي تقوم به وتبادل معها الحديث عن الثقافة ودورها.

 

وأشاد وزير الثقافة، بالبنية التحتية للمواقع الثقافية بقنا، مؤكدًا أن برنامج عمل الوزارة يشمل رفع كفاءة البنية التحتية للمواقع،  وكذلك القائم بالعمل الثقافة من أجل تقديم خدمات ثقافية متميزة للمتلقي.

ab41bb2533.jpg
91734686b1.jpg
d28a6eb915.jpg

وأوضح، أن محافظة قنا تمتلك العديد من مقومات العمل الثقافي والحضاري، التي يمكن استغلالها في مشروعات ثقافية تسهم رفع الوعي وبناء الإنسان.

وثمن وزير الثقافة، دعم محافظ قنا لكافة الأنشطة والفعاليات التي تقدم بالمحافظة.

 

فيما أكد الدكتور خالد عبد الحليم، على احتياج المواطن في الصعيد إلى الفعاليات والأنشطة التي تسهم في رفع الوعي وبناء الإنسان ونشر القيم الإيجابية والمواطنة، وتناقش الموروثات والعادات الخاطئة في المجتمع.

 

وأوضح أنه منفتح للتعاون مع الوزارة لتقديم الأنشطة في هذا السياق، وكذلك تقديم كل الدعم للوصول بالمنتج الإبداعي لكل فرد على أرض المحافظة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بريتني سبيرز تتوقف عن دفع نفقة أبنائها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق