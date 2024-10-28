مشاهير العرب - «ده السكر».. مريم أبو حجر تطلق أحدث أعمالها الغنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:50 مساءً - أطلقت المطربة مريم أبو حجر منذ قليل أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «ده السكر» عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

وتدور فكرة أغنية «ده السكر» في إطار رومانسي بسيط وهي من من كلمات مي سيد، وألحان محمود صلاح، وتوزيع موسيقى خالد عريني.

وجاءت كلمات أغنية «ده السكر» كالتالي:..

«فتحت عينيا عليه فجأة ولقيته جاي

قلبي أما لقاه بقى مطمن معرفش ازاي

في حد بيسرق قلب ويجري في عز نهار

مهو يعني سرق قلبي بمزاجه وقلبي اختار

فتحت عينيا عليه فجأة ولقيته جاي

قلبي أما لقاه بقى مطمن معرفش ازاي

في حد بيسرق قلب ويجري في عز نهار

مهو يعني سرق قلبي بمزاجه وقلبي اختار

ما السكر سكر مش محتاجه حاجة تحليه

وحبيبي مفيش قبله ده كاريزما ولا بعديه

أول ما يعدي عليا في ثانية أنا قلبي يدق

ده قراري الصح اللي اخدته وثبت عليه

ما السكر سكر مش محتاجه حاجة تحليه

وحبيبي مفيش قبله ده كاريزما ولا بعديه

أول ما يعدي عليا في ثانية أنا قلبي يدق

ده قراري الصح اللي اخدته وثبت عليه

ما طبيعي أنهار وأعلن قدامه استسلامي

ده عيونه خدتني وغيره مفيش كدة قدامي

الدايرة قفلها عليه ومفيش غيره أنا عاوزاه

ما هو بعد الأحلى مفيش ولا حلو أنا هتمناه

ما طبيعي أنهار وأعلن قدامه استسلامي

ده عيونه خدتني وغيره مفيش كدة قدامي

الدايرة قفلها عليه ومفيش غيره أنا عاوزاه

ما هو بعد الأحلى مفيش ولا حلو أنا هتمناه

ما السكر سكر مش محتاجه حاجة تحليه

وحبيبي مفيش قبله ده كاريزما ولا بعديه

أول ما يعدي عليا في ثانية أنا قلبي يدق

ده قراري الصح اللي اخدته وثبت عليه».

يذكر أن أغنية «عم الجامد» هي أولى التجارب الغنائية لـ مريم أبو حجر، وحققت نسب مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات «يوتيوب» حيث وصلت إلى أكثر من 36 مليون مشاهدة.

أغنية «عم الجامد» من كلمات زياد وائل، وألحان حمني، ميكس وماستر عمرو الخضري.