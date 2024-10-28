نقابة التشكيليين تعرب عن تخوفها من صيانة تماثيل "أسود قصر النيل" بالرولة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:44 مساءً - ...

أعربت نقابة الفنانين التشكيليين عن تخوفها من أعمال صيانة أسود قصر النيل ضمن خطة لصيانة ٢١ تمثالا بالميادين العامة بالقاهرة، والتي أعلنت عنها محافظة القاهرة ووزارة السياحة والآثار.

وجاء فى بيان التشكيليين أن بدء الشروع بتنفيذ أعمال الصيانة بدهان أسود كوبري قصر النيل، والتى لوحظ فيها استخدام (الرولة) فى دهان التماثيل البرونز وهو ما يعد خطأ كبيرا ومخالفا للقواعد العلمية والفنية لأعمال الصيانة، مما أفقد التماثيل قيمتها الفنية وطمس (الباتينا) اللونية الأصلية لخامة البرونز لأعمال ذات قيمة فنية وتاريخية كبيرة.

وأكد البيان أن صيانة تماثيل أسود قصر النيل لا تتم بالطرق التقليدية، وإنما تتم بطرق أكثر دقة لإزالة الأتربة الملتصقة فقط دون استعمال ورنيشات ومواد ملمعة، أفسدت العمل على المستوى البصرى والتقني، لذا وجب التنبيه والإشارة للإنقاذ.

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