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بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يعود لنشاطه الفني ويسجل أغنية جديدة - أخبار كلمتك

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بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يعود لنشاطه الفني ويسجل أغنية جديدة - أخبار كلمتك

بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يعود لنشاطه الفني ويسجل أغنية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:44 مساءً - عاد الفنان أحمد سعد إلى نشاطه الفني من جديد، وذلك بعد أزمته الصحية الأخيرة، وإجرائه عملية جراحية في الفك.

 

أحمد سعد يعود لنشاطه الفني 

ويسجل أحمد سعد بالوقت الحالي أغنية جديدة يتعاون فيها مع الموزع أحمد  طارق يحيي، حيث أنه يسجل الأغنية في الاستديو الخاص به.

 

الحالة الصحية للفنان أحمد سعد 

وكانت علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد ، كشفت آخر تطورات حالته  الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية في الفك.

وأكدت علياء بسيوني في تصريح خاص لـ"كلمتك": أن الحالة الصحية للفنان أحمد سعد أصبحت متحسنة بشكل كبير وملحوظ.

 

المشكلة الصحية التي يعاني منها أحمد سعد

وكان الدكتور نور الدين مصطفى، الطبيب المعالج للمطرب أحمد سعد، قد كشف آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدًا إجراءه عملية جراحية في الفك بنجاح تام.

مرض أحمد سعد، وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، بقناة النهار: أحمد سعد كان يعاني من تآكل وضمور في عظام الفك العلوي وكان بحاجة إلى نوع معين حديث في الزراعات، لتخطي مشكلة العظم المتآكل.

 

عملية جراحية حساسة ودقيقة لـ أحمد سعد

وأضاف: "العملية التي أجراها أحمد سعد دقيقة وحساسة وبحاجة إلى فريق قوي من أساتذة الجراحة، وخضوعه لبنج أو تخدير كلي، نوع العمليات في منطقة الزيجوما صعبة وحساسة للغاية، لأنها قريبة من العين".

وتابع: "أحمد سعد خضع للجراحة منذ 3 أيام ويحتاج راحة من أسبوع إلى 10 أيام للتماثل للشفاء، وقمنا بعمل تركيبة ثابتة تمكنه من العودة للغناء"

ولفت: "أحمد سعد انتهى من العملية الجراحية الكبيرة وسيخضع إلى عملية لتثبيت التركيبة المؤقتة ثم عملية التركيبة الدائمة".

وأوضح: "الأزمة الصحية التي تعرض لها أحمد سعد ليس لها علاقة بالعمليات التجميلية التي قام بها، ولكنها مرتبطة بوجود التهابات في أعصاب الأسنان أو خراج أو تآكل في العظام أو عدم تعويض خلع الأسنان أو الضروس وعدم الزراعة".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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