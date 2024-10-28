مشاهير العرب - «المتحدة»: تجربة القنوات الإخبارية في استخدام الذكاء الاصطناعي لا تغني عن البشر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:29 مساءً - علق أحمد صياد، رئيس قطاع الديجيتال بالقنوات الإخبارية بـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استعانة بعض القنوات الإخبارية بالذكاء الاصطناعي لتسهيل الأعمال، مؤكدا أنه لن يغني عن العنصر البشري ولكنه داعم لهم.

وقال «صياد»، خلال كلمته على هامش فعاليات قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، إن العنصر البشري الكفء والمدرب والقادر على استخدام التكنولوجيا الحديثة، لن يستطع أحد أن يستغني عنه بل يحتاجه الجميع للعمل معه.

وأشارإلى أن قطاع الديجيتال بالقنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نفذ تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى من كتابة الاسكربتات عبر عدة برامج، أو تنقية الصوت عبر برامج «أدوبي»، أو إنتاج موسيقى عبر عدة مواقع لغرض استخدامها في التغطيات والبرامج المختلفة، وكانت النتيجة سرعة ودقة وجودة أكبر في المحتوى.

وأكد رئيس قطاع الديجيتال بالقنوات الإخبارية لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن تناول الأخبار والموضوعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي له تأثير أكبر نظرًا لوجود رد فعل مباشر لها، وسعي المواطن للبحث عن المحتوى.

وأوضح أن هناك أقسام تعمل على إعداد الأخبار وإصدارها، وغيرها من المحتويات التي تنشر على المنصات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأشارك صياد إلى أن هناك العديد من الطرق لجذب الجمهور موضحا أن قطاع الديجيتال في القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعمل على جذب الجمهور بأشكال مختلفة مثل «الانفوجراف» و«الفيديوجراف» والمقاطع السريعة.

«المتحدة»: صحافة الموبايل توفر المادة الإعلامية في وقت أسرع وبتكلفة أقل

أما عن حقوق الملكية الفكرية في المواد المنشورة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أكد على ضرورة عدم نشر أي محتوى لا يمتلك الفرد ملكيته، موضحًا أن المبدأ الأساسي هو «كل ما ليس ملكك.. ليس ملكك».

وأشار إلى أن القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة بدأت في استخدام صحافة الموبايل في إنتاج التقارير والتغطيات، لتنتج محتوى بجودة 4K، وبسرعة، مع توفير النفقات وتقليل المعدات، وسرعة التحرك والمونتاج، ما يوفر المحتوى في وقت أسرع.

ولفت رئيس قطاع الديجيتال بالقنوات الإخبارية لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أن صحافة الموبايل تساهم في توفير المادة الإعلامية في وقت أسرع وبتكلفة أقل.