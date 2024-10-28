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مشاهير العرب - كامل العدد.. «ليجي سي وشهاب وزياد ظاظا» في حفل جماهيري بالإسكندرية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - كامل العدد.. «ليجي سي وشهاب وزياد ظاظا» في حفل جماهيري بالإسكندرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كامل العدد.. «ليجي سي وشهاب وزياد ظاظا» في حفل جماهيري بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:13 مساءً - حقق حفل مطربي الراب ليجي سي، شهاب، زياد ظاظا بالإسكندرية صدى كبير على السوشيال ميديا، وجاء الحفل رافعا شعار كامل العدد.

وشهد الحفل تفاعلا كبيرا من الحضور مع باقة الأغاني المميزة التي قدمها مطربي الراب حيث قاموا بترديدها، وسط حالة من البهجة والطاقة الإيجابية.

ويعد كل من شهاب وليجي سي وزياد ظاظا من أشهر مطربي الراب الشباب في مصر، حيث نجحوا في وقت قصير أن يكونوا قاعدة جماهيرية كبيرة ليحجزوا مكانهم ضمن النجوم الكبار في عالم الراب المصري.

ويذكر أن الفنان ويجز يعد واحدا من أشهر وأقوى مطربي الراب بالساحة الفنية حاليا، وحصد ويجز خلال الفترة الماضية العديد من إشادات العديد من النجوم والكتاب أبرزهم أنغام والكاتب عبد الرحيم كمال الذي كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «هذا الشاب مش مجرد نجم ناجح وجمهوره كبير ده شاب مهم وعنده هوية وعارف بيقول إيه في أغانيه ولمين ومميز وخطواته كل يوم بتثبت جدارته».

وأضاف: «ويجز نموذج جميل يتحب ويحترم وتوافر الاتنين اليومين دول في حد أمر نادر».

آخر أعمال ويجز

طرح مطرب الراب ويجز خلال الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان «العربي أصلي»، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

وجاءت كلمات أغنية «أصلي عربي» التي تسلط الضوء على الهوية العربية والأصول العريقة كالتالي:

«أشعار الحب على لساننا ويا بختك يا اللي بتفهمنا

هتكبر وتشوف الدنيا ولا تلقى في جمال عاداتنا

وفّينا ونفّعنا الدنيا ومحدش غيرنا هينفعنا

فرسان تواضعنا وأدبنا نسّانا نقول عملنا

أُبحر في بحور الشعر غير اللي مقالوش الحبر

أقضي حياتي بتعلم في بلاد الجمال والسحر

في بلاد الكرم والجود في بلاد الإحساس موجود

في بلاد الإنسان له أخوه يقوله بيحصل إيه في دنيتك

ومفيش بينا فرق كبير نفس بيوتنا والتأثير

في جمالنا مشتركين وجُمال علشان مختلفين

بيحاولوا في حاجة توجعنا ١٠٠ مرة وقعنا ورجعنا

بالعربي علشان فاهمين بالعربي لغتنا تجمعنا

في بلادي وفي غربتي مانساش أصلي وهويتي

فني وحضارتي وشخصيتي

بغني عربي وبلهجتي

في بلادي وفي غربتي

مانساش أصلي وهويتي

فني وحضارتي وشخصيتي

بغني عربي وبلهجتي».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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