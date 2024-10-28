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«التشكيليين» تطالب بتجنب هدم متحف درويش للخزف لاستكمال محور المريوطية - أخبار كلمتك

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«التشكيليين» تطالب بتجنب هدم متحف درويش للخزف لاستكمال محور المريوطية - أخبار كلمتك

«التشكيليين» تطالب بتجنب هدم متحف درويش للخزف لاستكمال محور المريوطية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:12 مساءً -  

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة النحات طارق الكومي، تضامنها الكامل مع مطلب أسرة ومحبي الفنان الراحل نبيل درويش بتجنب هدم المتحف لاستكمال نزلة كوبرى محور المريوطية بالجيزة.

متحف نبيل درويش

ويضم المتحف ٣٥٠٠ قطعة خزفية فريدة، إلى جانب مرسمه الذي عمل به طوال حياته 

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ويضم المتحف حديقة، وإلى جانبه منزل الفنان ويزوره كل المحبين والمهتمين بفنون الخزف من مختلف دول العالم.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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