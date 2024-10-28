«التشكيليين» تطالب بتجنب هدم متحف درويش للخزف لاستكمال محور المريوطية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:12 مساءً -

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة النحات طارق الكومي، تضامنها الكامل مع مطلب أسرة ومحبي الفنان الراحل نبيل درويش بتجنب هدم المتحف لاستكمال نزلة كوبرى محور المريوطية بالجيزة.

متحف نبيل درويش

ويضم المتحف ٣٥٠٠ قطعة خزفية فريدة، إلى جانب مرسمه الذي عمل به طوال حياته



ويضم المتحف حديقة، وإلى جانبه منزل الفنان ويزوره كل المحبين والمهتمين بفنون الخزف من مختلف دول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.