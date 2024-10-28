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حلا شيحة: ثلاثة أرباع الناس مطلقين دلوقتي.. و"السلم والثعبان" تناول فكرة الزواج الثاني من زمان - أخبار كلمتك

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حلا شيحة: ثلاثة أرباع الناس مطلقين دلوقتي.. و"السلم والثعبان" تناول فكرة الزواج الثاني من زمان - أخبار كلمتك

حلا شيحة: ثلاثة أرباع الناس مطلقين دلوقتي.. و"السلم والثعبان" تناول فكرة الزواج الثاني من زمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:04 مساءً - تحدثت الفنانة حلا شيحة عن قصة فيلم "السلم والثعبان" الذي يحتفي مهرجان الجونة السينمائي بترميمه خلال دورته السابعة هذا العام، مشيرة إلى أن قصة الفيلم، وفكرته صالحة حتى الوقت الحالي رغم تقديمه لأول مرة عام 2001. 

حلا شيحة 

وقالت حلا شيحة خلال الجلسة الحوارية التي عقدها مهرجان الجونة بحضور صناع الفيلم: "الفيلم طرح مسألة الحب والزواج الثاني، بعد فشل العلاقة الأولى، وحالة التردد التي تصيب الشخص بعد هذا الفشل..  دي حاجة منتشرة في مجتمعنا دلوقتي خاصة إن ¾ الناس في مجتمعنا مطلقين دلوقتي". 

وتابعت: "رغم أن انتشار الطلاق والانفصال لم يكن موجودا كما عليه اليوم، وقت عرض الفيلم عام 2001 إلا أن الفيلم طرح المسألة من زمان". 

فيلم السلم والثعبان 

يُذكر أن فيلم السلم والثعبان قد تم طرحه فى 2001.. وتدور أحداثه فى إطار رومانسي، بطولة النجم هاني سلامة، الفنانة حلا شيحة، والفنان أحمد حلمي، ومن تأليف طارق العريان ومحمد حفظي وإخراج طارق العريان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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