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مشاهير العرب - «نقلة في مجال التمثيل».. هاني عادل يتصدر التريند بتصريحاته عن مسلسل «برغم القانون» |فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «نقلة في مجال التمثيل».. هاني عادل يتصدر التريند بتصريحاته عن مسلسل «برغم القانون» |فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نقلة في مجال التمثيل».. هاني عادل يتصدر التريند بتصريحاته عن مسلسل «برغم القانون» |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:49 مساءً - تصدر اسم الفنان هاني عادل، تريند محرك البحث الشهير «جوجل» خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاته عن مسلسل «برغم القانون» والذي حقق فيه نجاحا كبيرا، بتجسيده شخصية وليد.

تصريحات هاني عادل

وتحدث هاني عادل، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس» قائلا: إن الشكل الخاص بي لم يسبب أزمة كبيرة وكنت دائما حريص على أن أقدم أدوار مهمة بعيدة عن الشكل، وفي مسلسل برغم القانون كنت أصور شخصية لإنسان لا يري بإحدى عينيه ونجح، وكانت هناك تفاصيل خاصة بشكل عيني المصابة، ونجحت من الخروج في أن أكون محصورا في إطار معين معتمد على شكلي، وأن معظم الأدوار التي رفضتها كنت محق في رفضها».

كما أشار هاني عادل إلى أدواره في السينما حيث أنه قدم عدد كبير من الأفلام منهم «اشتباك» وجريمة الإيموبيليا، والذي كان نقلة كبيرة له في مجال التمثيل وحرص على حضور ورش فنية وتمثيل ونقلة في مشواره الفني، وكان معتزبمشاركة الفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل برغم القانون

شارك في بطولة مسلسل برغم القانون، عدد من نجوم الفن المصري يأتي في مقدمتهم: إيمان العاصى، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

من هو هاني عادل

هاني عادل مغني وممثل مصري، مواليد 8 سبتمبر، 1976.

تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة، وعضو ومؤسس فرقة وسط البلد عام 1999، حيث يقوم بالغناء المنفرد في الفرقة مع العزف على الجيتار.

وفي عام 2008 شارك هاني عادل في أول أعماله السينمائية في فيلم زي النهاردة وفيلم ليلة في القمر.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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