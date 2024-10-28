مشاهير العرب - «انت دايما بتراعينا».. أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لـ شقيقه الأصغر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:16 مساءً - أعرب الفنان أحمد الفيشاوي عن مدى حبه وامتنانه لشقيقه عمر الذي يصغره بـ 6 سنوات بطريقه خاصة تحمل الكثير من المشاعر الدافئة.

ونشر أحمد الفيشاوي عبر حسابه على موقع تبالد الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة صور له برفقة شقيقه من مناسبات مختلفة ليسترجع من خلالها اللحظات الجميلة والدافئة التي جمعت بينهما.

وعلق الفيشاوي على الصور قائلا: «أخي الحبيب.. صحيح أنا أكبر منك ب 6 سنين، بس أنا وعيلتنا على طول بنشوفك انت اللي بتاخد بالك مننا وبتراعينا، ربنا يخليك لينا، أنا بحبك أوي يا عمر يا فيشاوي».

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي فيلم «بنقدر ظروفك، الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، بدور العرض السينمائية، وحقق إيرادات متوسطة.

ودارت أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش (حسن) وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.

ضم فيلم «بنقدر ظروفك» بجانب أحمد الفيشاوي عدد من نجوم الفن منهم: مي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومن إنتاج وتأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.