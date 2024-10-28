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مشاهير العرب - أحمد سعد يجري بروفات استعداد لحفله القادم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد سعد يجري بروفات استعداد لحفله القادم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد سعد يجري بروفات استعداد لحفله القادم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:39 مساءً - يجري الفنان أحمد سعد بروفات داخل إحدى الاستديوهات استعدادًا لأولى حفلاته الغنائية بالرياض، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، تسببت في ابتعاده عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

وشارك أحمد سعد متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة له من داخل الاستديو وكان يؤدي بروفات إحدى أغنياته، ليعود بتلك الحفلة إلى جمهوره بعد غيابه عن الساحة الفنية بسبب سوء حالته الصحية.

أحمد سعد

وكان أحمد سعد قد أعلن منذ أيام عن عودته للساحة الفنية من جديد، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» صورة له، وعلق عليها قائلا: «ديسمبر 2024، الرياض».

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سعد

ومؤخرا أثار الفنان أحمد سعد قلق جمهوره بعد كشفه عن اعتذاره عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد سعد داخل أحد المستشفيات عن معاناته من تآكل في عظام الفك العلوي وهبوط مستوى الجيوب الأنفية، مما يجعله يخضع لعملية جراحية عاجلة، تستلزم راحة ما يقرب من 14 يومًا.

ومن جانبه كشف الطبيب المعالج لـ أحمد سعد عن تطورات حالته الصحية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار»، قائلا: «بطمن الجمهور العملية تمت بنجاح الحمد لله، أحمد سعد بيعاني من تآكل وضمور في عظام الفك العلوي وكنا محتاجين نعمل نوع معين من الزراعة، دي عملية حساسة بتتعمل ببنج كلي وبتحتاج فريق قوي من أساتذة الجراحة متخصص في نوع العمليات ده لأنه دقيق».

وأكد الطبيب المعالج، أن أحمد سعد سيتمكن من العودة إلى الغناء، موضحا: «هيحتاج من أسبوع إلى 10 أيام للشفاء، والحمد لله قدرنا نعمل تركيبة ثابتة وبعدها هيقدر يغني عادي بشكل طبيعي».

وتابع: «الجزء الجراحي الكبير خلص هيعمل تركيبة مؤقتة وخلال 3 شهور يعمل التركيبات الدائمة ودي بتكون عملية بسيطة، وهيرجع حسب قدرة الجسم على التشافي سواء أسبوع أو أسبوعين لأن مكان العملية بيكون في انتفاخ وورم».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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