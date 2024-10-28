مشاهير العرب - بعد زيارته للأهرامات.. من هو النجم التركي بوراك دينيز؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:22 مساءً - أصبح اسم الممثل التركي بوراك دينيز حديث مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما انتشرت صور مؤخراً له من زيارته للأهرامات، حيث تأتي تلك الزيارة بسبب حضوره النسخة الرابعة من المعرض الدولي «الأبد هو الآن».

وخلال السطور التالية، يرصد موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، أبرز التفاصيل عن النجم التركي بوراك دينيز.

أبرز التفاصيل عن النجم التركي بوراك دينيز:

- هو ممثل تركي يبلغ من العمر 33 عامًا.

-ولد في 17 فبراير 1991 في إسطنبول، عاش طفولته في ازميت

-شارك في عدد من المسلسلات أبرزهم: مسلسل الحب لا يفهم من الكلام مع الممثلة هاندا أرتشيل ومسلسل عطر الأمس مع الممثلة مريم اوزيرلي والممثل مراد يلدريم.

- واشتهر بثنائيته الدرامية مع الفنانة التركية هاندا أرتشيل.

-كما شارك في مسلسل حكايتنا مع الممثلة هازال كايا.

-وشارك بالبطولة الجماعية لمسلسل الحلوات الصغيرات الكاذبات و مسلسل مرعشلي مع الممثلة ألينا

- يُعرض له الآن مسلسل «حكاية ليلة».

أزمات بوراك دينيز

انفصل الفنان التركي بوراك دينيز عن حبيبته السابقة ديدام سويدان بعد علاقة استمرت ثلاث سنوات، وذلك بسبب خلافات شخصية أدت إلى نهاية علاقتهما.

ودُشنت حملة هجومية عليه بعد موافقته على المشاركة في المسلسل الإيطالى «ساندوكان» وذلك بسبب تجسيده شخصية «مثلى جنسيا».

وكان قد شهد الوسط الفني التركي جدلاً واسعاً بعد نشوب مشاجرة بين الفنان بوراك دينيز وصديقته نيلبري شاهين في أحد الفنادق، حيث اتٌهم بوراك بالتعدي اللفظي عليها تحت تأثير الكحول، مما دفعه بعد ذلك لإصدار بيان يعتذر فيه للنجمة نيلبيري شاهين.