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مواعيد عرض مسلسل "وتر حساس" على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

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مواعيد عرض مسلسل "وتر حساس" على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

مواعيد عرض مسلسل "وتر حساس" على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:45 مساءً -  انطلق أمس الأحد عرض مسلسل “وتر حساس” الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم والنجمات على رأسهم الفنانة صبا مبارك.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

ويعرض مسلسل وتر حساس على منصة يانجو بلاي حصريًّا وقبل الشاشة من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٥:٣٠ بتوقيت القاهرة.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

وتتعاون صبا مبارك من جديد في مسلسل وتر حساس مع المخرج وائل فرج ومع الفنان محمد علاء وكلاهما شارك معها في مسلسل بين السطور.

وينتمي مسلسل وتر حساس إلى عالم المسلسلات الطويلة حيث أنه مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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