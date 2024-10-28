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"ضفاير" أماني محفوظ في قبة الغوري - أخبار كلمتك

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"ضفاير" أماني محفوظ في قبة الغوري - أخبار كلمتك

"ضفاير" أماني محفوظ في قبة الغوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:45 مساءً -  يستضيف مركز إبداع قبة الغوري -بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الحفل الفني لفرقة "ضفاير" بقيادة الشاعرة أماني محفوظ  في الثامنة مساء الخميس المقبل.

ويتنوع برنامج الحفل بين تقديم مختارات شعرية، موسيقية غنائية، استعراضية، في إطار عروض تمثيلية مسرحية، تسعى من خلالها الشاعرة أماني محفوظ  إلى الخروج بالشعر عن النَمط التقليدي والمألوف، وذلك من خلال الإنطلاق بأشكال تعبيرية متعددة ونصوص شعرية تناقش مُختلف قضايا المجتمع وخاصة قضايا المرأة منها العنف ضد المرأة، الختان، الزواج المبكر، الطلاق، الأمية، مشاكل الأم مع أبنائها،. كذلك الهجرة، العمل بالخارج والتحديات التي يواجهها المراهقون، وغيرها.

 

فرقة ضفاير

 تأسست فرقة "ضفاير" عام ٢٠١٣ على يد الشاعرة  أماني محفوظ  التي انطلقت بفرقتها، وتضافرت بسيدات جمعهن الموهبة بمختلف أعمارهن. 

أماني محفوظ شاعرة مصرية، بدأت مسيرتها الفنية عام (٢٠٠٨) بصدور أولى دواوينها الشعرية "شباك موارب" توالت بعدها عدة دواوين، وقدمت عدة حفلات شعرية ومسرحيات للكبار والصغار داخل مصر وخارجها.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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