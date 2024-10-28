"ضفاير" أماني محفوظ في قبة الغوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:45 مساءً - يستضيف مركز إبداع قبة الغوري -بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الحفل الفني لفرقة "ضفاير" بقيادة الشاعرة أماني محفوظ في الثامنة مساء الخميس المقبل.

ويتنوع برنامج الحفل بين تقديم مختارات شعرية، موسيقية غنائية، استعراضية، في إطار عروض تمثيلية مسرحية، تسعى من خلالها الشاعرة أماني محفوظ إلى الخروج بالشعر عن النَمط التقليدي والمألوف، وذلك من خلال الإنطلاق بأشكال تعبيرية متعددة ونصوص شعرية تناقش مُختلف قضايا المجتمع وخاصة قضايا المرأة منها العنف ضد المرأة، الختان، الزواج المبكر، الطلاق، الأمية، مشاكل الأم مع أبنائها،. كذلك الهجرة، العمل بالخارج والتحديات التي يواجهها المراهقون، وغيرها.

فرقة ضفاير

تأسست فرقة "ضفاير" عام ٢٠١٣ على يد الشاعرة أماني محفوظ التي انطلقت بفرقتها، وتضافرت بسيدات جمعهن الموهبة بمختلف أعمارهن.

أماني محفوظ شاعرة مصرية، بدأت مسيرتها الفنية عام (٢٠٠٨) بصدور أولى دواوينها الشعرية "شباك موارب" توالت بعدها عدة دواوين، وقدمت عدة حفلات شعرية ومسرحيات للكبار والصغار داخل مصر وخارجها.

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