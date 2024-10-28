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مشاهير العرب - ذكرى رحيل طه حسين.. أعمال أدبية تركت بصمة في عالم الفن - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ذكرى رحيل طه حسين.. أعمال أدبية تركت بصمة في عالم الفن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ذكرى رحيل طه حسين.. أعمال أدبية تركت بصمة في عالم الفن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:28 مساءً - عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان في ذكرى رحيل عميد الأدب العربي بعنوان «محطات مهمة في حياة طه حسين»، إذ يعد من أبرز الشخصيات في الحركة الأدبية العربية الحديثة ويعتبر علما من أعلام التنوير والحركة الأدبية وامتلك بصيرة نافذة رغم أنه حُرم من البصر.

وقاد طه حسين مشروعا فكريا شاملا استحق به لقب عميد الأدب العربي، وأشتهر بأعماله النقدية والفكرية الكبيرة إلى جانب تجاربه الإبداعية المتنوعة في مجال السرد التي كرست مكانته بين كبار المبدعين العرب، فلم يكن مجرد ناقد ومفكر، بل كان أديبا متفردا بآرائه وطرحه المميز.

وقدم الراحل طه حسين العديد من الأعمال الفنية التي تركت بصمة واضحة في الأدب والفن، منها المسلسل الإذاعي أحلام شهرزاد ومسرحية دعاء الكروان ومسلسلات ما وراء النهر، الوعد الحق، أديب، وعلى هامش السيرة، ومسلسل الأيام الذي يعكس جزءً من سيرته الذاتية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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