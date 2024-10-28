مشاهير العرب - أبرزهم نور النبوي وأحمد مالك.. صناع الدراما يراهنون على البطولات الشبابية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:28 مساءً - إيمانًا بالمواهب الشبابية واستغلال إمكانياتهم الفنية، تهتم الدراما المصرية كل فترة، لإتاحة فرصة البطوبة المطلقة لعدد من النجوم الشباب، وذلك بعد تميزهم الملفت في الأدوار الثانوية، ورغم ما تمثله البطولة من مسئولية على الفنان، إلا أن الكثير من النجوم الشباب، تمكنوا من تجربتها، لإثبات موهبتهم وقدراتهم الفنية.

وكان للشركة المتحدة للخدمات الإعلانية، دور فعال في إتاحة الفرصة للنجوم الشباب، وكشف الستار عن مواهب وقدرات فنية مميزة، وخلال الفترة الماضية، ظهرت العديد من المواهب التي تمكنت من خطف أنظار الجمهور، كأنهم نجوم كبار، واستطاعوا بموهبتهم المميزة، أن يحققوا نجاحا كبيرا، وإثبات أن البطولة لا تقتصر على كبار النجوم فقط.

ومن النجوم الشباب، المنتظر عرض أولى بطولتهم المطلقة هو الفنان نور النبوي، الذي تمكن من كسب جمهور خلال الفترة الماضية بمشاركته في الاعمال الفنية، طغت فيها موهبته.

هذا النجاح دفع صناع الدراما لمنحه فرصة لبطولة مسلسل تليفزيوني جديد بعنوان "6 شهور"، وهذا يعد أولى بطولاته المطلقة في الدراما والمسلسل مكون من 10 حلقات، وهو من إخراج مصطفى سولي، ويتم عرضة على منصة. watch it

في 23 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تشهد أحداث المسلسل ظهور ضيف شرف في كل حلقة.

ويجسد نور النبوي، شخصية «مراد» الذي يعمل في شركة عقارات ويحاول خلال الأحداث إكتساب ثقة مديره ليثبت نفسه في الوظيفة، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق الدرامي.

وأيضا من النجوم الشباب، الذين أثبتوا قدراتهم على جذب أنظار الجمهور، أحمد مالك، الذي خاض تجربة البطولة المطلقة في مسلسله الجديد " مطعم الحبايب" بمشاركة هدى المفتي، العمل الذي لاقي نجاحا كبيرا منذ طرح أولى حلقاته، وأشاد الجمهور، وذلك بسبب أحداثه الجديدة، والتي تعد الأولى في الدراما حيث شبهها البعض بالفيلم الكرتوني " الفار الطباخ"، كما برع أحمد مالك، في تجسيد شخصية الشيف الشعبي الطموح، والتي يجسدها أحمد للمرة الأولى في مسيرته الفنية، حيث صرح أحمد مالك في تصريحات سابق: انه اتقن مهنة الطبخ، وزار العديد من المطاعم، واكتساب أساسيات المهنة لإتقان الدور، وتقديمه على أكمل وجه.

وبالفعل فلم تذهب مشقته سدى، ونجح في إقناع الجمهور والتفاعل مع شخصيته في العمل.

تدور أحداث المسلسل، حول الشيف "أبو المجد" الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة، ليقرر فتح مطعم خاص، وبدأ في البحث عن طهاة للعمل معه، ويلتقي بـ"صبحي" على عربة "كبدة"، لكن الأخير يرفض في البداية العمل معه، ولكنه يتراجع ويعمل في " مطعم الحبايب".

ولم تقتصر البطولات الشبابية، على موسم " الأوف سيزون" فقط، فكان لها النصيب من الماراثون الرمضاني المنقضي، والتي نجحت في كسب الرهان، ومن من خلال مسلسل " مسار إجباري" بطولة النجميين الصاعدين عمر عصام، وأحمد داش، وبالرغم المنافسة الشرسة التي يخوضها كبار النجوم في ذلك التوقيت، إلا انه استطاع تحقيق نجاح بين المشاهدين، وجذب أنظارهم.

ودارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث يعيش الشابان (علي) و(حسين) حياتين مختلفتين، ثم يكتشفان أنهما أخوان من الأب، الذي يموت ويترك لهما دليلًا يغير مسار جريمة قتل.