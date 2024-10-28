مشاهير العرب - في ذكرى وفاة عميد الأدب العربي.. قصة اختيار طه حسين وزيرا للمعارف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:28 مساءً - يصادف اليوم الإثنين 28 أكتوبر، ذكرى مرور 51 عام على وفاة عميد الأدب العربي، طه حسين، الذى توفى عام 1973، عن عمر يناهز 84 عامًا، تاركًا خلفه تاريخًا كبيرًا من العلم والثقافة والأدب.

نشأة طه حسين

ولد طه حسين بقرية الكيلو بمدينة مغاغة في محافظة المنيا بصعيد مصر، فى أسرة متوسطة الحال، وحرص أبوه الموظف البسيط بشركة السكر على تحفيظه القرآن وتعليمه بالأزهر مثل أخواته، رغم إصابته فى سن الرابعة بالرمد وفقدانه البصر.

حفظ القرآن الكريم فى وقت قصير، وانتقل للأزهر عام 1902 ونال شهادته، ثم التحق بجامعة القاهرة بعد تأسيسها في العام 1908 تحت اسم الجامعة المصرية، بالتزامن مع دراسته في الأزهر، ونال أول درجة دكتوراه تمنحها الجامعة في 1914، قبل أن ترسله الجامعة في بعثة إلى فرنسا لنيل الدكتوراه الثانية وتبدأ مسيرته العلمية المؤثرة في تاريخ الأدب العربي.

وعاد إلى مصر لعد حصوله على وحصل منها على درجة الليسانس فى الآداب، ليعمل أستاذًا للتاريخ ثم أستاذًا للغة العربية وعميدًا لكلية الآداب، ثم مديرًا لجامعة الإسكندرية، ثم وزيرًا للمعارف.

سر اختيار طه حسين وزيرا للمعارف

في عهد الملك فاروق تم تكليف النحاس باشا في 10 يناير 1950 بتشكيل حكومة جديدة، بعد فوز حزب الوفد بالانتخابات البرلمانية، ووفقا لدراسات الكاتب أحمد عز الدين، فإن النحاس اقترح في البداية على «نجيب باشا الهلالي» تولي منصب وزارة الخارجية ولكنه اعتذر، فرشحه لوزارة المعارف فاعتذر كذلك، وتعلل بأن لديه فى مكتبه قضايا كبيرة.

وطلب النحاس من الهلالي أن يقترح عليه من يتولى وزارة المعارف باعتباره ادارها بمهارة في الحكومة السابقة، وهنا اقترح عليه الدكتور طه حسين، فقال: يجوز أن يتم الاعتراض عليه لعاهته، فقال: «لا.. يمكن تخطيها».

وتوجه مصطفى النحاس إلى منزل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، دون موعد مسبق، وخرج مع طه حسين إلى الحديقة، وفاجأه بأن طلب منه أن يتولى منصب وزير المعارف فى وزارته التى يجرى تأليفها، وفقا لما جاء في كتاب «ما بعد الأيام» للدكتور محمد حسن الزيات، وزير خارجية مصر أثناء حرب أكتوبر 1973، وزوج ابنة طه حسين.

مؤلفات طه حسين

قدم طه حسين أكثر من 350 كتابًا ما بين مؤلَّف ومترجَم إلى المكتبة العربية فى مجال الشعر والنقد والقصة، وارتبط اسم الدكتور طه حسين بالمجلس الأعلى للثقافة منذ بداياته الأولى، فقد اختير عضوًا بالمجلس، وان مقرِرًا للجنة الترجمة والتبادل الثقافي في المجلس، وأول من فاز بجائزة الدولة التقديرية فى الآداب فى أول دورة لهذه الجائزة عام 1958م.