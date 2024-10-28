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مشاهير العرب - «ده شهر عبادة».. حلا شيحة تعتذر عن المشاركة في مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «ده شهر عبادة».. حلا شيحة تعتذر عن المشاركة في مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ده شهر عبادة».. حلا شيحة تعتذر عن المشاركة في مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:28 مساءً - حلا شيحة.. كشفت الفنانة حلا شيحة، أسباب عدم مشاركتها بالماراثون الرمضاني 2025، مشيرة إلى إنها لا تفضل العمل في شهر رمضان، مؤكدة أنه شهر عبادة.

حلا شيحة تغيب عن مسلسلات رمضان 2025

وقالت حلا شيحة، في تصريحات صحفية على هامش حضور فعاليات أحد المهرجانات: «متعاقدتش لحد الآن على مسلسلات لشهر رمضان، وكمان في المطلق مش بحب اشتغل في شهر رمضان».

حلا شيحة

وأكدت شيحة، أن شهر رمضان مخصص للعبادة قائلة: «دا شهر روحاني ومبقدرش أشتغل فيه كمان».

آخر أعمال حلا شيحة

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة، مسلسل «إمبراطورية ميم»، الذي عرض في المارثون الرمضاني الماضي 2024.

حلا شيحة

شارك في المسلسل نخبة من نجوم الفن أبرزهم: خالد النبوي، ونشوي مصطفي، وحلا شيحا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، والنجوم الصاعدة، نور النبوي، ومايان السيد، وهاجر السرّاج، وإلهام صفي الدين، ويارا عزمى، ونورهان منصور، وآدم وهدان، ومنى زاهر، وعمر حسن، والعمل من إخراج محمد سلامة.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم مأخوذ عن نص رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، الذي جسدته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في أحد أفلام الزمن الجميل.

حلا شيحة إمبراطورية ميم

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل «إمبراطورية ميم» حول الأب «مختار» الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، مسؤولا عن أولاده الستة عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب عصرهم وتفكيرهم، كما يقع في حب الفنانة حلا شيحة وعليه أن يختار بين أولاده وحب حياته، ويفقد سيطرته على أبنائه من كثرة تحكماته.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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