يوسف الشريف: الدراما تؤثر على المجتمع بصورة تراكمية ويجب احترام الجمهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:27 مساءً - أكد الفنان يوسف الشريف أنه منذ بداية مشواره الفني سيطرت عليه فكرة كيفية إفادة الجمهور، قائلًا: "موضوع تأثير الدراما على المجتمع كبير جدًا وكل واحد عنده وجهة نظر مختلفة".

ندوة عن علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور في مهرجان الجونة

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية بعنوان “علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور”، ضمن فعاليات ملتقى سيني جونة بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور كل من المخرج كريم الشناوي، والنجمة نيللي كريم، والنجم يوسف الشريف، والكاتب شريف عبد المسيح، ويدير الندوة مينا النجار.

يوسف الشريف

وأضاف يوسف الشريف: "لو افترضنا مثلًا أن تأثير الدراما على المجتمع من خلال الرسالة بتاعت العمل دا هياخدنا لحاجة تانية وهي نوعية المشاهد اللي الجمهور بيشوفها.. ممكن تلاقي عمل يتناول مشكلة معينة كالبلطجة وشخص يشوفه ويقول عليه دا بيشاور على مشكلة ما.. وبعدين تستغرب أن حد تاني بيتفرج على نفس العمل بس بيقول دا بيروج للبلطجة ودي زي ما بنسميها المعضلة".

وتحدث يوسف الشريف عن هذه المعضلة قائلًا: "هل لو في عمل فني فيه بلطجة. أمنعه! أكيد لا.. طب هنقدم أعمال فنية كلها مواعظ اكيد لا.. يبقى الفكرة هو أنه تكرار تقديم نفس النوع كالبلطجة مثلا لسنوات طويلة ورا بعض وبشكل مكثف هيأثر بشكل سلبي على المجتمع".

وتابع: "وجهة نظري أن دايما تأثير الدراما على المجتمع بيكون بشكل تراكمي لما بتتكرر حاجة في عمل كذا مرة في نفس السنة أو في سنين كتير ورا بعض ممكن يكون دا ليه تأثير سلبي ".

وأختتم قائلا: "الفن مؤثر في الشعوب أكتر من أي حاجة تانية بحس وأنا بعمل عمل إني بخاطب مشاعر الإنسان.. وأكيد العمل الجيد هيأثر بشكل جيد ويجب احترام الجمهور لأنه دايمًا على حق وأنت اخترت مجال بيتوجه للجمهور".

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