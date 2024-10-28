مشاهير العرب - المبدع المقاتل بنك أهداف غير معلن| من كنفاني إلى مبدعي غزة.. شهداء الفن مخزن ذخيرة وطن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:10 مساءً - ليس غريبًا أن تكون للمقاتل يحيى السنوار خمسة كتب أحدها ترجمة لكتاب «الشاباك بين الأشلاء»، من تأليف الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، وبينها رواية "الشوك والقرنفل" التى ترصد تاريخ مأساة شعب فلسطين منذ نكسة 1967، فما أكثر من حملوا البندقية والقلم، لكن العدو يعلم أن القلم ربما يكون أقدر، أو يساوى البندقية، فكانت نيرانه ترصد من يقاتل بالسلاح جنبًا إلى جنب مع من يقاتل بالقلم، والصورة واللوحة والفنون على تنوعها، مدركًا أن الفنون مخزن ذخيرة، وقنابل موقوتة ومنصات إطلاق صواريخ، وكان بين بنك أهداف العدو تجريد الأمة من كل نشيد يشعل الحماسة، وكل حرف يضيء فى ظلمة الأكاذيب، وكل توثيق للحقائق وكل إبداع يمكن أن يغرس أملاً ويمد جسورًا خارج الحدود، وهناك من حيث بدأت الاغتيالات كان لأهل الكلمة نصيب لا يستهان به، ويأتى صاحب إيقاظ مصطلح أدب المقاومة الشاعر غسان كنفانى بين قائمة اغتيالات طويلة قام بها الموساد الإسرائيلى، واستشهد كنفانى بصحبة ابنة أخته في الثامن من يوليو عام 1972، بعبوة مفخخة زُرعت في سيارته ببيروت، وبعده بأقل من عام في أبريل من عام 1973، اغتالت الموساد الشاعر كمال ناصر في بيروت أيضًا مع اثنين من رفاقه، هما: كمال عدوان وأبو يوسف النجار. وبين الاغتيالات البعيدة والأخرى التى تمت تحت القصف المباشر فى غزة، لا يمتد طريق الموت فقط بل تمتد أيضًا حياة الكلمة.

* يوم استهدف الصهاينة منزل الشهيد المقاوم والمخرج الشاب محمد صالح بمخيم جباليا، كان يومًا عاديًا من أيام الموت التى لم تحرك شعرة فى جسد العالم الحر المخضبة أياديه بدماء الأبرياء، لكن "صالح" كان شابًا غير عادى، فهو أصغر شاعر يصدر ديوانًا فى فلسطين، تم تكريمه فى محافل غزة، وفى ديوانه الوحيد "سقطت يده" الذى صدر قبل استشهاده بشهور فى نفس عام رحيله، بدا شاعرًا متمكنًا تنتفض فى أبياته ثورة المقاتل وعشقه للوطن ويقينه بقرب الرحيل وحنينه لمن سبقوه، يقول فى إحدى قصائده: (إذا ما أسدنا نزلت بحرب/ تفقدت الأكف بها الرقابا/ نتوق إلى الديار ديار عز/ بقلب دق بالشوق السحابا/ هواء فى بلادى لا يعالى/ وعيش فى بلاد الموت طابا).

* فى 6 ديسمبر 2023 استشهد تحت القصف مع شقيقه وشقيقته، المثقف الفاعل الذى لم يحمل يومًا بندقية "رفعت العرعير" أحد أهم مثقفى جيله، ترك مع كتب أبدعها قصيدة باللغة الإنجليزية، ملونة بالأمل لكنها أيضًا تحكى انتظاره للموت، فقد استشف قرب الأجل مع بدء العدوان، وصدق حدسه في غارة استهدفت منزل شقيقته شمال غزة.

أبدع "رفعت" بالإنجليزية، ودرّس الشعر والأدب الإنجليزي في الجامعة الإسلامية بغزة، وتحولت قصيدته الأخيرة إلى أيقونة تحظى بانتشار واسع، فقرأها فى مقطع مصور الممثل الإسكتلندى براين كوكس، وقرأتها ناشطة أمريكية، وتمت قراءتها فى معرض الكتاب الوطنى بروما، وفيها يقول: "إذا كان لا بدّ أن أموت، فلا بد أن تعيش أنت، لتروي حكايتي، لتبيع أشيائي، وتشتري قطعة قماش، وخيوطاً، فلتكن بيضاء وبذيلٍ طويل، كي يُبصر طفلٌ في مكان ما من غزّة، وهو يحدّق في السماء، منتظرًا أباه الذي رحل فجأة، دون أن يودّع أحدًا، ولا حتى لحمه، أو ذاته، يبصر الطائرة الورقية، طائرتي الورقية التي صنعتَها أنت، تحلّق في الأعالى، ويظنّ للحظة أن هناك ملاكًا، يعيد الحب، إذا كان لا بد أن أموت، فليأتِ موتي بالأمل، فليصبح حكاية".

ومن إبداعاته كتابي "غزة لا تصمت"، و"غزة تكتب مرة أخرى"، وكان العرعير مهمومًا بحفظ التراث من التاريخ الشفهي الذى تتناقله الأجيال خوفًا من الانقراض الذى تأخذنا إليه التكنولوجيا الحديثة، مشغولاً بأن يمتلك الفلسطينى روايته التى ستحفظ تاريخ وجوده على أرضه.

• "على قيد الموت"ـ اسم رواية له- كان الشاعر الفلسطينى الراحل فارس أبو شاويش ابن مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، رحل الرجل مع بدايات القصف فى ديسمبر عن عمر ناهز الستين عامًا جراء غارة جوية استهدفت بيته فى حى النصيرات فى مجزة من مجازر الإبادة الجماعية، وظل تحت الركام هو وزوجته، وبناته ليلى ولمى وجمانا وابنه الوحيد مصطفى، وشقيقه سلامة وزوجته وأولادهما السبعة، وظل من يحاولون الإنقاذ لا يستطيعون الوصول إليهم لشدة القصف، وبدائية وسائل رفع الركام، رحل من أخذ على عاتقه نقل معاناة الشباب فى مخيمه والذى أوصل بقلمه- رغم الحصار- صوت شعبه، وحرص على ألا يجمعه بالمحتل أى محفل فانسحب من معرض الكتاب بمدينة تورينو الإيطالية عام 2012 لأن إسرائيل كانت ضيف شرف الدورة.

وفى حياته القصيرة كان "أبو شاويش" مثقفًا فاعلاً يشارك في المؤتمرات الدولية والعربية والمحلية، وأسس العديد من الجمعيات والهيئات الشبابية لمساعدة أبناء المخيم الذي يعيش فيه.

• وفي حرب الإبادة المستمرة استشهدت الفنانة التشكيلية التى شاركت فى معارض دولية وتخرجت من كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصى "هبة زقوت" صاحبة الألوان المفرحة، التى ناجت بريشتها القدس والأقصى واحتفت بصمود المرأة الفلسطينية وتجذر أشجار الزيتون فى الأرض، رسمت هبة التى استشهدت مع ابنها ملامح الوطن الكبير، والقطعة التى ضمتها منه "غزة" بكل حميمية ودفء، ورسمت صمود البيوت المتلاصقة التى تقصف الآن وتسوى بالأرض لكنها قادرة رغم كل شىء على المقاومة.

فى 8 أكتوبر 2023، ومن جوف ليل يقتحمه الموت، كتبت الشاعرة هبة أبو ندى إحدى تغريداتها قبل أيام من الاستشهاد تحت القصف: "معتمٌ ليل المدينة إلا من وهجِ الصواريخ، صامتٌ إلا من صوت القصف، مخيف إلا من طمأنينة الدعاء، أسود إلا من نور الشهداء، تصبحي على خير يا غزة"، وفى موضع آخر وبعد يومين فقط من تلك التغريدة كتبت بأمومة ناضحة تلتمس من الله نجاة وتفتح بابًا للأمل رغم كل هذا الخوف على الأطفال: "أعيذك في الفروض والاستخارة، وأرقي كل مئذنة وحارة، من الصاروخ لحظة، كان أمرًا من الجنرال حتى صارة غارة، أعيذك والصغار قبيل يهوي، تغير ابتسامتها مساره".

حصلت هبة على المركز الثاني لجائزة الشارقة للإبداع العربي، عن روايتها "الأوكسجين ليس للموتى"، عن مأساة الإنسان العربي في زمن ما يعرف بالثورات العربية، ولها عدد من المجموعات الشعرية المُشتركة، منها: "أبجدية القيد الأخير"، و"العصف المأكول"، و"شاعر غزة".

* الفنانة الفلسطينية إيناس السقا استشهدت مع ابنتيها لين وسارة وابنها إبراهيم بعد استهداف المنزل الذى نزحت إليه، وكانت "السقا" من أولى العاملات في المسرح بغزة، اهتمت كثيرًا بورش الدراما والمسرح مع الأطفال، ومن بين المسرحيات التي قدمتها: "الدب"، و"في شي عم بصير" و"نساء غزة وصبر أيوب"، وكانت قد شاركت في بطولة فيلم "سارة" للمخرج الفلسطيني خليل المزين، واحترفت الفن لكن مسيرتها الفنية انتهت تحت القصف.

* واستشهد الفنان الكوميدي والإعلامي الفلسطيني علي نسمان فى إحدى الغارات الجوية على قطاع غزة، لقد ظل صاحب مقولة: "كل من يعيش على هذه الأرض هو أسد من أسود هذه الأرض" يرصد على مواقع التواصل الاجتماعى يوميات قطاع غزة منذ إطلاق "طوفان الأقصى" يؤكد المعنويات المرتفعة، ويرصد حال الشوارع التى أجبر أهلها على الرحيل عنها، وكان "نسمان" قد شارك في عدد من المسلسلات الفلسطينية من بينها "الروح"، و"بوابة السماء". وشارك مؤخرًا في مسلسل "شارة نصر جلبوع"، الذي يروي قصة أسرى "نفق الحرية"

التشكيلية حليمة الكحلوت استشهدت بغارة صهيونية، ولدت في غزة عام 1994، تخرجت من الفنون الجميلة "جامعة الأقصى"، وعكست أعمالها واقعها المحاصر الذى يعانى قسوة الاحتلال، ومن أعمالها جدارية في جامعة "دار الكلمة" في غزة، تظهر فيها الصحفية شيرين أبو عاقلة، وفي عمل بعنوان: "على قيد المتابعة"، ترسم حليمة عقاقير الأدوية مكان شعيرات المكنسة لتصور حالة الفلسطيني المحاصر الباحث عن دواء لكنس ألمه.

هذا بعض من كل ممن اغتالتهم يد غاشمة تدرك أن صوت المبدع أقدر على رسم صور البطولة والتضحيات ومشاهد القتل الجماعى والفظائع على أجساد الأحياء المصابين، والجوع الذى نحت العظام تحت الجلود الملتصقة بها، وأنه الكلمة فى جوف ليل الخوف، وعلى طاولات المحافل الدولية، وبين يدى الإنسانية، وصوت الوجع الفصيح لمن أفقدوه القدرة على النطق.