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مشاهير العرب - «دخلت الفن صدفة».. هاني عادل يكشف أسرارا عن حياته الشخصية خلال لقائه بـ عمرو الليثي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «دخلت الفن صدفة».. هاني عادل يكشف أسرارا عن حياته الشخصية خلال لقائه بـ عمرو الليثي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «دخلت الفن صدفة».. هاني عادل يكشف أسرارا عن حياته الشخصية خلال لقائه بـ عمرو الليثي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:10 مساءً - كشف الفنان هاني عادل، عن العديد من أسراره الشخصية، وذلك خلال لقائه في برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، مشيرا إلى أنه دخل لعالم التمثيل بالصدفة.

تصريحات هاني عادل

وقال هاني عادل، : «أنا أحب أن أتعلم كثيرا وأظل أتعلم، والتمثيل لم يأخذني من الموسيقى والغناء، وبالعكس كانت الموسيقى والغناء نقطة انطلاقي إلى التمثيل الذي أعشقه وبخاصة السينما».

وتابع عادل: أول مرة أظهر في فيلم كانت من خلال حفلة أغني بها، وكان المخرج خيري بشارة حاضرا وتكلم معي: «إنت بتعمل إيه في حياتك»، فقلت له إنني مع فرقة موسيقية ونقدم موسيقى متنوعة، واهتم جدا بالأمر وجاء معي وحضر جلسة موسيقية للفرقة وهو محب جدا للموسيقى، وقال لي إن هناك فيلم «ليلة في القمر»، وكانت البداية للتمثيل، ومن بعدها مع كريم العدل بفيلم «ولد وبنت»، مرورا بفيلم «لا مؤاخذة» مع عمرو سلامة قدمت موسيقى ولم أمثل ووجدته يتحدث معي أن أقدم دور الأب وكان مشهدا شهيرا وقتها».

وأضاف: في مجال الموسيقى بدأت موسيقية شرقية أيام المدرسة ومن بعدها وأثناء الجامعة تغيرت ثقافتي إلى الموسيقي الغربي وما جذبني هو الحرية في الموسيقى والكلمات، وعندما أردت أن أقدم أغنية خاصة بي كانت الأغنية «مكس» بين الشرقي والغربي، وكانت البداية مع فرقة وسط البلد، وهم إخوتي وأصدقائي ونجهز حاليا ألبوما جديدا، وانتهينا من تسجيل 4 أغاني».

آخر أعمال هاني عادل

جدير بالذكر أن آخر أعمال هاني عادل، هو مسلسل «برغم القانون» بطولة الفنانة إيمان العاصي، والذي تم طرحه خلال الفترة الماضية عبر شاشة قنوات on، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وتدور أحداث العمل في إطار درامي، حيث تعمل ليلى بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركا طفلين وهما ليلى وهاشم، بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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