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الموت يفجع السيناريست محمد هشام عبية - أخبار كلمتك

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الموت يفجع السيناريست محمد هشام عبية - أخبار كلمتك

الموت يفجع السيناريست محمد هشام عبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - نعى السيناريست محمد هشام عبية والدته التي توفيت صباح اليوم وطلب من متابعيه الدعاء لها بالرحمة

.وقال عبية في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ قليل: في أمان ورحمة الله
توفت أمي الغالية.. ويشيع الجثمان اليوم الاثنين من مسقط رأسها، عقب صلاة العصر من مسجد المرابعين في قرية كفر الغاب بدمياط.

ومحمد هشام عبية صحفي وكاتب وسيناريست مصري من مواليد 1980.. عمل سكرتيرا للتحرير، ورئيسا للديسك، ورئيسا لقسم التحقيقات، ومساعدا لرئيس تحرير، في صحيفتي الدستور والتحرير، ومحررا للصفحة الثقافية بجريدة المقال، ومديرا للنشر بدار دلتا للنشر، ومراسلا صحفيا لجريدة السفير اللبنانية في القاهرة.. وحصد 3 جوائز بنقابة الصحفيين المصرية.. كما شارك في مؤتمر أريج للصحافة الاستقصائية بالأردن.

وأصدر عبية عدة كتب أبرزها: (بدون تأشيرة - حصة قراءة) ثم اتجه لكتابة السيناريو، وشارك في كتابة مسلسلات مثل "زودياك.. زي الشمس، رحيم.. سقوط حر.. طلعت روحي.. وآخرها سيناريو مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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