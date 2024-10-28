الموت يفجع السيناريست محمد هشام عبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - نعى السيناريست محمد هشام عبية والدته التي توفيت صباح اليوم وطلب من متابعيه الدعاء لها بالرحمة

.وقال عبية في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ قليل: في أمان ورحمة الله

توفت أمي الغالية.. ويشيع الجثمان اليوم الاثنين من مسقط رأسها، عقب صلاة العصر من مسجد المرابعين في قرية كفر الغاب بدمياط.

ومحمد هشام عبية صحفي وكاتب وسيناريست مصري من مواليد 1980.. عمل سكرتيرا للتحرير، ورئيسا للديسك، ورئيسا لقسم التحقيقات، ومساعدا لرئيس تحرير، في صحيفتي الدستور والتحرير، ومحررا للصفحة الثقافية بجريدة المقال، ومديرا للنشر بدار دلتا للنشر، ومراسلا صحفيا لجريدة السفير اللبنانية في القاهرة.. وحصد 3 جوائز بنقابة الصحفيين المصرية.. كما شارك في مؤتمر أريج للصحافة الاستقصائية بالأردن.

وأصدر عبية عدة كتب أبرزها: (بدون تأشيرة - حصة قراءة) ثم اتجه لكتابة السيناريو، وشارك في كتابة مسلسلات مثل "زودياك.. زي الشمس، رحيم.. سقوط حر.. طلعت روحي.. وآخرها سيناريو مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.