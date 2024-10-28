منشور طريف لـ ضياء الميرغني عن كلب الأهرامات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - علق الفنان ضياء الميرغني على استمرار تصدر مقاطع فيديو لظهور كلب فوق أحد الأهرامات، بعدما اكتشفه رجل كان يحلق بطائرة شراعية فوق الهرم الأكبر في الجيزة.

وقال الميرغني في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

كلب ركب فوق الهرم ف غفلة نجسه

لاحد منعه م الصعود ولا قرر يحبسه

الخبر ذاع وإنتشر وبقينا فرجه للبشر

الكلب أصبح أثر فى تاريخنا بندرسه

ظهور كلب فوق الهرم الأكبر

ومن جانبها علقت مصادر مطلعة بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، أن مساحة منطقة الأهرامات بالجيزة كبيرة للغاية ويصعب السيطرة عليها من دخول الكلاب، ودخولها للمنطقة أمر طبيعي خاصة في ظل وقوع منطقة الأهرامات من المناطق السكنية.

وأضافت المصادر أن الجهات المعنية والشركة المسئولة عن تطوير هضبة الأهرام تعمل على مقاومة ظاهر انتشار الكلاب بالمنطقة ويجري تطعيمهم بالتطعيمات المطلوبة ضد السعار وغيرها من الأمراض المعدية، وذلك ضمن جهود الدولة لتأمين الزائرين والسائحين بالمنطقة.

عمليات تطوير منطقة الأهرامات

وأشارت المصادر إلى أن الشركة المسئولة عن عمليات التطوير بمنطقة الأهرامات وفرت أيضًا صيدلية بيطرية لعلاج الحيوانات التي تعمل بالمنطقة كالخيل والدواب والتي يقبل علي ركوبها الزائرين بالمنطقة أثناء التنزه داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات.

وأوضحت المصادر أن الشركة وضعت عدة اشتراطات صحية للسماح بدخول الدواب والخيول للمنطقة الأثرية منها أن تكون الدواب والخيول بصحة جيدة والاهتمام بها أثناء وجودها بالمنطقة الأثرية، وذلك ضمن خطوات الشركة لتطوير التجربة السياحية بمنطقة الأهرامات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.