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منشور طريف لـ ضياء الميرغني عن كلب الأهرامات - أخبار كلمتك

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منشور طريف لـ ضياء الميرغني عن كلب الأهرامات - أخبار كلمتك

منشور طريف لـ ضياء الميرغني عن كلب الأهرامات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - علق الفنان ضياء الميرغني على استمرار تصدر مقاطع فيديو لظهور كلب فوق أحد الأهرامات، بعدما اكتشفه رجل كان يحلق بطائرة شراعية فوق الهرم الأكبر في الجيزة.

وقال الميرغني في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

 كلب ركب فوق الهرم ف غفلة نجسه 
لاحد منعه م الصعود ولا قرر يحبسه
الخبر ذاع وإنتشر وبقينا فرجه للبشر
الكلب أصبح أثر فى تاريخنا بندرسه

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ظهور كلب فوق الهرم الأكبر 

ومن جانبها علقت مصادر مطلعة بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، أن مساحة منطقة الأهرامات بالجيزة كبيرة للغاية ويصعب السيطرة عليها من دخول الكلاب، ودخولها للمنطقة أمر طبيعي خاصة في ظل وقوع منطقة الأهرامات من المناطق السكنية.

وأضافت المصادر أن الجهات المعنية والشركة المسئولة عن تطوير هضبة الأهرام تعمل على مقاومة ظاهر انتشار الكلاب بالمنطقة ويجري تطعيمهم بالتطعيمات المطلوبة ضد السعار وغيرها من الأمراض المعدية، وذلك ضمن جهود الدولة لتأمين الزائرين والسائحين بالمنطقة.

عمليات تطوير منطقة الأهرامات

وأشارت المصادر إلى أن الشركة المسئولة عن عمليات التطوير بمنطقة الأهرامات وفرت أيضًا صيدلية بيطرية لعلاج الحيوانات التي تعمل بالمنطقة كالخيل والدواب والتي يقبل علي ركوبها الزائرين بالمنطقة أثناء التنزه داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات.

وأوضحت المصادر أن الشركة وضعت عدة اشتراطات صحية للسماح بدخول الدواب والخيول للمنطقة الأثرية منها أن تكون الدواب والخيول بصحة جيدة والاهتمام بها أثناء وجودها بالمنطقة الأثرية، وذلك ضمن خطوات الشركة لتطوير التجربة السياحية بمنطقة الأهرامات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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