"تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي" ندوة بالأعلى للثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - الإثنين 28/أكتوبر/2024 - 11:56 ص 10/28/2024 11:56:39 AM

يقيم المجلس الأعلي للثقافة ندوة "تطبيقات الذكاء الاصطناعى في التعليم الجامعي والبحث العلمي" تنظمها لجنة التربية وعلم النفس بالتعاون مع لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري، وذلك في تمام الحادية عشرة صباح غدا الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤؛ بكلية التربية جامعة القاهرة.



يدير الندوة الدكتور أيمن عامر-"أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة القاهرة وعضو لجنة التربية وعلم النفس .



ويشارك في الندوة كل من؛ عصام هلال- أستاذ أصول التربية بكلية التربية- جامعة كفر الشيخ وعضو لجنة التربية وعلم النفس، الدكتورة إيناس السيد محمد ناسة - أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية الدراسات العليا للتربية - جامعة القاهرة، الدكتور حامد عيد - أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة ومستشار ثقافى بالمغرب سابقا ومقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري، دكتور مهندس هشام نبيه المهدي أستاذ تكنولوجيا المعلومات المتفرغ وكيل سابق لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى - جامعة القاهرة.



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