مشاهير العرب - «هتحبينى أنا وابني إزاي».. هند صبري تكشف كواليس أول لقاء بعادل إمام في منزله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:47 صباحاً - عبرت الفنانة هند صبري في ندوتها بمهرجان الجونة السينمائي عن فخرها بفيلم «أحلى الأوقات»، الذي تعتبره من أهم أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنه كان تجربة فريدة ومليئة بالتحديات، حيث تم إنتاجه في وقت كان دور المرأة في السينما محدودًا، إلا أنه حقق نجاحًا كبيرًا بفضل جودة العمل وفريق العمل المتميز.

هند صبري تكشف كواليس أول لقاء بعادل إمام

وروت هند صبري تفاصيل لقائها الأول بعادل إمام قبل بداية تصوير «عمارة يعقوبيان»، وكشفت عن الموقف الطريف الذي حدث عندما سألها: «إنتي مين علشان تحبيني أنا وابني في الفيلم؟، لافتة إلى شخصيته الكاريزمية وحسه الفكاهي.

وأعربت النجمة هند صبري عن سعادتها الغامرة بالمشاركة في فيلم «عمارة يعقوبيان»، واصفة تجربتها بأنها حلم تحقق، مشيرة إلى أن جمع هذه التشكيلة النادرة من النجوم في عمل واحد كان أمراً غير مسبوق في تاريخ السينما المصرية، مؤكدة أنها شعرت بأن شخصية بثينة كتبت خصيصاً لها، وذلك بسبب مدى تقاربها مع هذه الشخصية المعقدة.

مهرجان الجونة السينمائي

شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة لقاءً جمع النجمة هند صبري بكوكبة من نجوم الفن والإخراج، منهم ميس حمدان، كريمة منصور، المخرج يسري نصر الله، والمخرج عمر عبد العزيز، الكاتب أحمد مراد، يوسف عثمان، مريم نعوم، داليا شوقي، أمير المصري، يوسف عثمان، محمد العدل، نبيل على ماهر.

يقدم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة باقة متنوعة من 55 فيلماً روائياً وطويلاً ووثائقياً، و16 فيلماً قصيراً، تمثل 40 دولة حول العالم، مما يعكس ثراء السينما العالمية.

يشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة مشاركة نخبة من صناع السينما من مختلف الجنسيات، حيث تتولى الممثلة الهندية نانديتا داس رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، إلى جانب نخبة من النجوم المصريين أمثال منة شلبي، أمينة خليل، وأمير المصري.