الأعلى للثقافة يكشف فروع وشروط التقدم لجوائز الدولة التشجيعية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:28 صباحاً - أعلن المجـلس الأعلى للثقافة عن الفـــروع والموضـــوعات التي يجــري التقــدم لها في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2024، وهي:



أولا: الفنـــــون:

1. عزف البيانو.

2. سيناريو الفيلم الروائي.

3. رسم كتاب لطفل ما قبل المدرسة.

4. السينوغرافيا المسرحية.

5. الوسائط الرقمية ومنصات التواصل المتخصصة في مجالات العمارة والعمران.

6. تطبيق التسويق الإلكتروني للحرف اليدوية عبر منصة التسويق الإلكتروني.

7. التعبير الفني بنسيج الألياف (Fiber Art) مع التحرر من المشارطات الحرفية التقليدية.

8. التصوير (Painting).



ثانيًا: الآداب:

1. الرواية التاريخية والتراثية.

2. المجموعة القصصية.

3. ديوان شعر الفصحى.

4. ديوان شعر العامية.

5. الحوسبة اللغوية (مجال بيني يقوم على المعارف اللغوية وعلوم الحاسب؛ بغرض المعالجة الآلية للكيفية التي يعمل بها النظام اللغوي، وإنتاج التطبيقات التي تخدم مجالات البحث اللغوي تحليلًا ومحاكاه وتوظيفًا).

6. دراسة نقدية فى مجال السرد.

7. ترجمة من اللغات الآسيوية والإفريقية إلى العربية فى الإبداع الأدبي.

8. ترجمة من العربية إلى اللغات الآسيوية والإفريقية فى الإبداع الأدبي.



ثالثًا: العلوم الاجتماعية:

1. التاريخ والآثار وحفظ التراث.

ويشمل جميع فروع التاريخ والآثار عبر المراحل الزمنية، وحفظ التراث المادي واللامادي.

2. الجغرافيا والبيئة ونظم المعلومات الجغرافية.

وتشمل الثقافة الجغرافية الطبيعية والبشرية، وعلاقة الإنسان بالبيئة، وموارد المياه، ونظم المعلومات الجغرافية ودورها في التنمية.

3.الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا.

ويشمل فروع الفلسفة وعلم الاجتماع، والتكامل مع علم الإنسان (الأنثروبولوجيا)، والقضايا الاجتماعية الحديثة.

4. العلوم التربوية وعلم النفس.

وتشمل التربية العامة، والتربية الوالدية، والتربية النوعية والرياضية، وعلم النفس بفروعه المتكاملة، وتطبيقات النظريات التربوية والنفسية في المجالات المُختلفة وخاصة مجال التعليم والتعلم.

5. الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويشمل الصحافة والإعلام المسموع والمرئي، ودورهم في التأثير على الثقافة المجتمعية، والوعي الوطني.

6. العلوم الإدارية وتطبيقاتها.

وتشمل وظائف الإدارة العامة وإدارة الأعمال بكل تخصصاتها وتطبيقاتها بما في ذلك التسويق وريادة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة الموارد البشرية وريادة المشاريع الثقافية.

7. الوثائق والمكتبات والمتاحف والنشر.

وتشمل الوثائق والمخطوطات والكتب والمحتوى والمكتبات، والمتاحف ودورها الثقافي المتكامل.

8. الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وتشمل الثقافة الرقمية في مجال العلوم الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، والذكاء الاصطناعي، ودراسات المستقبل.



رابعًا: العلوم القانونية والاقتصادية:

1- التضخم في الاقتصاد المصري بين جذب الطلب ودفع التكاليف.

2- التغيرات المناخية واستدامة الأنشطة الاقتصادية.

3- حماية البيانات الشخصية في إطار القانون السيبراني.

4- كسب الجنسية بطريق الاستثمار.

5- تأثير الحرب الروسية الأوكرانية علي العلاقات الدولية والإقليمية.

6- تأثير التغيرات الچيوسياسية علي دول حوض النيل.

7- تحديات الحق في الخصوصية على ضوء تطورات الذكاء الإصطناعي.

8- إدارة التنوّع الثقافي من منظور حقوق الإنسان.

ويشترط في المتقدم ما يلي:

- أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية.

- أن يتقدم بإنتاجه إلى المجلس الأعلى للثقافة (الإدارة العامة للجوائز والمسابقات) 1 شارع الجبلاية

بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة في الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2024.

- على المتقدم أن يقدم أربع نسخ من إنتاجه؛ الإنتاج المقدم لا يسترد + سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد عن صفحتين + صورة بطاقة الرقم القومى+ صورة شخصية حديثة، ضرورة إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكي للمتقدم، على أن يقوم المتقدم بتحميل كل ما تقدم على أسطوانة مدمجة (السيرة الذاتية ملف WORD).

- إذا كان الإنتاج المقدم في أحد فروع الفنون، فعلى المتقدم تقديم إفادة معتمدة بتاريخ عرض أو تنفيذ الإنتاج من الجهة العارضة أو المنفذة للعمل المقدم بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن هذا الإنتـاج، وإرجاء تقديم الإنتاج إلى أن يطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة.

- لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية في أي فرع من الفـروع.

- أن يكون المتقدم للجائزة دون سن الأربعين في أول أكتوبر من عام الإعلان عن الجائزة.

- لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع واحد.

- في حالة تفويض المتقدم للجائزة لشخص آخر ان يكون بتوكيل موثق من الجهة المختصة.

ويشترط في الإنتاج المقدم لنيل جائزة الدولة التشجيعية ما يلي:

- أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته، وأن يضيف إلي العلم أو الفن شيئًا جديدًا؛ ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

- أن يكون قد سبق نشره أو عرضة أو تنفيذه، ولم يمض علي ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان، وأن يقدم المتسابق رقم الإيداع (للكتب المنشورة) أو إفادة معتمدة من الجهات التى قامت بالعرض أو تنفيذ العمل موضحًا بها تاريخ أول نشر للإنتاج أو تنفيذه أوعرضه (للأعمال الفنية).

- ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل ( جائزة الدولة )، ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة.

- ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى، ويوقع المتقدم على إقرار بذلك في الطلب المقدم منه.

- في حالة الأبحاث الأكاديمية يجب تقديم تقرير بنسب الاقتباس بالعمل المقدم بشرط اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات أو إحدى الجامعات الحكومية يفيد خضوع العمل لبرنامج كشف الاقتباس والانتحال المعتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية