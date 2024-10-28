أنجلينا جولي بفستان ذهبي في عرض فيلمها Maria بمهرجان معهد الأفلام الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:38 صباحاً - أنجلينا جولي، تألقت النجمة أنجلينا جولي، في العرض العالمي لفيلم المخرج بابلو لارين Maria، ضمن فعاليات مهرجان معهد الأفلام الأمريكية.

ولفتت جولي الأنظار، بفستان ذهبي بسيط أظهر جمالها، فيما اختارت الشعر الكيرلي الأصفر، لتصفيق شعرها.

يذكر أن فيلم Maria، عرض لأول مرة ضمن فعاليات الدورة ٨١، لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم على منصة 'Netflix' بتاريخ 11 ديسمبر القادم.

تفاصيل فيلم Maria

فيلم Maria، من إخراج المخرج الشهير بابلو لارين ماريا، ويحكي الفيلم، السيرة الذاتية، والمأساوية لحياة أعظم مغنيات الأوبرا في العالم ماريا كالاس.

ويشارك أنجلينا جولي في بطولة الفيلم كل من، بييرفرانشيسكو فافينو، وألبا روهرواشر، وهالوك بيلجينر، وكودي سميت ماكفي، وفاليريا جولين.

وتجسّد أنجلينا جولي، في فيلم دور مغنية الأوبرا ماريا كالاس.

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