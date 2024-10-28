مشاهير العرب - مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك.. موعد العرض والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:30 صباحاً - مسلسل وتر حساس.. انطلق عرض حلقات مسلسل وتر حساس، بطولة الفنان صبا مبارك وإنجي المقدم، والذي يعرض على شبكة قنوات ON.

مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك

يعد مسلسل وتر حساس، من قائمة مسلسلات الأوف سيزون، التي تعرض خارج السباق الرمضاني، ويتكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي درامي.

القنوات الناقلة لمسلسل وتر حساس

بدأت حلقات مسلسل وتر حساس لصبا مبارك في الإذاعة، بداية من أمس الأحد الموافق 27 أكتوبر، على شبكة قنوات ON.

موعد عرض مسلسل وتر حساس

وتعرض حلقات مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك عبر قنوات ON، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، بينما تعاد الحلقة في الواحدة والربع صباحًا، وتكرر الإعادة الثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

بينما يعرض المسلسل عبر قناة ON drama في تمام الساعة 10مساءً، وتكون الإعادة في تمام الساعة الـ 5 من صباح اليوم التالي، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.

مسلسل وتر حساس

تدور قصة مسلسل« وتر حساس» حول 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم "كاميليا" إنجي المقدم، أن زوجها "رشيد" محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة "سلمى" صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.

أبطال مسلسل وتر حساس

ومسلسل «وتر حساس» من بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، أحمد غزي، بالإضافة إلى تميم عبده، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.