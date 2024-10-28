51 عامًا على رحيل العميد.. أحمد زكى يروى ذكرياته مع أيام طه حسين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:17 صباحاً - قدم الفنان أحمد زكى دور وشخصية الدكتور طه حسين ـــ رحل فى مثل هذا اليوم عام 1973 ـــ فى مسلسل الأيام " التى تعتبر سيرة ذاتية لحياة عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، ويحكى الفنان أحمد زكى فى أوراقه كيف أسند إليه الدور فى المسلسل التليفزيونى "الأيام" والمتاعب التى تعرض لها والاعتراضات على ترشحه فيقول:

كان الفنان القدير محمود يس أول من جسد دور طه حسين فى فيلم " قاهر الظلام " وكان تقمصه لشخصية العميد بصوته الرخيم يسد الطريق على كل من يفكر فى تجسيد الدور، ولذلك طلبوه هو نفسه لتمثيل الدور فى المسلسل التليفزيونى " الأيام " لكن لم يتم التعاقد وبحثوا عن بديل، اختاروا نور الشريف ورفض واختاروا عزت العلايلى فرفض أيضا، ولفوا على كل نجوم مصر وكان الرد الدور اتحرق فى السينما لما قدمه محمود يس.



مالك ومال طه حسين

وأضاف أحمد زكى: توصل المخرج يحيى العلمى إلى ضرورة البحث عن وجه جديد واستقر الأمر على، وقال لى العلمى: أنت خلاص حاتعمل دور طه حسين، فأصابتنى الرهبة وأنا جالس على الترابيزة مع فطاحل الممثلين وهم مجموعة عمل الأيام، وكنت أحيانا أغلط فى نطق بعض الكلمات بالفصحى فأسمع سخرية الحضور منى بالقول: عميد الأدب العربى هل يغلط فى العربى؟ وده يعمل طه حسين إزاى بلا نيلة، وكان أكثرهم صراحة معى الفنانة أمينة رزق التى قالت لى: ياضنايا أنا شفت لك مدرسة المشاغبين كنت لايق فيها، لكن مالك أنت ومال طه حسين ؟

قصة الأيام للدكتور طه حسين



قال أحمد زكى: قلت لنفسى ليه التعجيز ده، وزاد الأمر إن اصطحبنى المخرج يحيى العلمى إلى منزل الدكتور حسن الزيات زوج ابنة طه حسين وكان معنا الفنان يحيى شاهين الذى كان يقوم بدور والد طه حسين فى المسلسل، وشعرت فى نظرات الزيات بازدراء صريح لى وظل يتحدث عن أداء محمود يس للدور فى السينما، ورفض ترشيحى للدور، وكان قوله لى أنت عملت حاجة اسمها مدرسة المشاغبين بمثابة صفعة وازدراء لى.

أسرة العميد ترفض فى البداية

أضاف الفنان أحمد زكى: واجهت حالة رفض وأحسست أن يحيى العلمى تورط فى اختيارى للدور حتى أنه قال لى: مش عايز تسأل الدكتور الزيات فى حاجة ؟ قلت: إزاى وهو مش طايقنى، ثم وجهت سؤالا مستفزا للزيات: ماتقولى نكتة كان بيقولها أستاذنا الدكتور طه حسين، فغضب الرجل من سؤالى، وكاد يطردنى من البيت.

عدلت السؤال وقلت للدكتور الزيات: أنا لم أقرأ كل أعمال أستاذنا الدكتور طه حسين وأريد أن أعرف ماذا كان يضحكه وماذا كان يبكيه، اعذرنى بل ساعدنى أن ألم بشخصية الدكتور طه حسين، عاوز اعرف الإنسان اللى كتب الأيام وحديث الأربعاء، وفى الشعر الجاهلى، المعذبون فى الأرض، كيف كان يلبس ويضحك وكيف كان يتعامل مع أسرته وكلها تفاصيل تساعدنى فى دراسة الشخصية العظيمة والعبقرية دى.

أحمد زكى وصفية العمري فى مسلسل الأيام

وهنا صاح يحيى العلمى يؤمن على كلامى: آه صحيح إحنا سمعنا أن الدكتور طه حسين كان دمه خفيف وسريع البديهة ويحب النكتة، ويبدو أن كلامى وجد صدى لدى الدكتور الزيات فتبسط وبدأ يحكى وفتح قلبه وتدفقت الذكريات فإذا به يتحدث عن رجل من ظرفاء مصر واستمعت واستمتعت واستفدت، وعندما خرجنا من عند بنت الدكتور طه حسين وزوجها محمد حسن الزيات احتضننى المخرج يحيى العلمى وهنانى على صراحتى، وتمالك نفسى،

محمود المليجى يهدد بالانسحاب

وأقولها حقيقة أن محمود المليجي ويحيى شاهين شجعاني على أداء الدور بل أن محمود المليجي هدد بالانسحاب من الأيام إذا استغنوا عنى، وقال إنني أحسن واحد يؤدى الدور ولم أنسَ له ذلك كان استاذا بحق.

أحمد زكى فى الايام



بدأت البروفات ووجدتنى أعيش الشخصية بكل كيانى وخرج المسلسل إلى النور وعرض فى الذكرى العاشرة لرحيل الدكتور طه حسين، بعد نجاح المسلسل قرر الدكتور الزيات إقامة حفل فى بيته لأبطال المسلسل، ولأنى كنت لا أملك سيارة وصلت بعد الميعاد بربع ساعة واذا بأمينة بنت الدكتور طه تفتح الباب وتقول: أهلا يابابا، فأنا اتبرجلت، وكدت أطير من الفرح، واذا بالدكتور الزيات يستقبلنى بالأحضان ثم شبك أيده فى أيدى حتى أوصلني إلى حيث تجلس رئيسة التليفزيون تماضر توفيق وحولها الوزراء والكبراء.

نجاح ساحق للأيام

كنت وقتها ممثل شاب فى أول الطريق وبلا تاريخ يذكر، وسمعت رئيسة التليفزيون تقول للعلمى: مش ده اللى كانوا رافضينه علشان أسود، ومما زاد من ثقتى وسعادتى أن سألنى أحد كبراء الحضور: أنت ياولد شفت طه حسين فى شبابه؟، قلت له: لا أنا شفته فى برنامج تليفزيونى مع ليلى رستم وكان فى أواخر حياته، فقال لى وإزاى عرفت حركاته وضحكاته أنت بتضحك وتتكلم مثله تماما.



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