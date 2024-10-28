وفاة الموسيقي الصاعد سيباستيان كيدر بطلق ناري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:01 صباحاً - توفي الموسيقي الصاعد، سيباستيان كيدر، ابن زوجة المصارع الشهير ريك فلير، بشكل مأساوي عن عمر يناهز 24 عامًا.

تفاصيل وفاة سيباستيان كيدر

وأكدت والدة سيباستيان كيدر، ويندي بارلو لموقع TMZ Sports، خبر وفاة سيباستيان كيدر، قائلة إن الأسرة حزينة للغاية.

وتوفي كيدر بعد إصابته بطلق ناري بعد ظهر يوم السبت الماضي، في منزل العائلة في جورجيا، فيما ما زالت الشرطة تحقق في الحادث، ولا تزال الظروف التي أدت إلى وفاة سيباستيان غير واضحة حاليًا.

يذكر أنه في الأشهر القليلة الماضية، بدأت مسيرة كيدر الموسيقية في الإنطلاق، بعد أن ظهر هذا الصيف في برنامج Good Day Atlanta على قناة FOX، وقدم إحدى أغانيه، وتحدث عن إصدار ألبومه الأول.

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