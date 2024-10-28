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وفاة الموسيقي الصاعد سيباستيان كيدر بطلق ناري - أخبار كلمتك

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وفاة الموسيقي الصاعد سيباستيان كيدر بطلق ناري - أخبار كلمتك

وفاة الموسيقي الصاعد سيباستيان كيدر بطلق ناري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:01 صباحاً - توفي الموسيقي الصاعد، سيباستيان كيدر، ابن زوجة المصارع الشهير ريك فلير، بشكل مأساوي عن عمر يناهز 24 عامًا.

تفاصيل وفاة سيباستيان كيدر

وأكدت والدة سيباستيان كيدر، ويندي بارلو لموقع TMZ Sports، خبر وفاة سيباستيان كيدر، قائلة إن الأسرة حزينة للغاية.

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وتوفي كيدر بعد إصابته بطلق ناري بعد ظهر يوم السبت الماضي، في منزل العائلة في جورجيا، فيما ما زالت الشرطة تحقق في الحادث، ولا تزال الظروف التي أدت إلى وفاة سيباستيان غير واضحة حاليًا.

يذكر أنه في الأشهر القليلة الماضية، بدأت مسيرة كيدر الموسيقية في الإنطلاق، بعد أن ظهر هذا الصيف في برنامج Good Day Atlanta على قناة FOX، وقدم إحدى أغانيه، وتحدث عن إصدار ألبومه الأول.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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