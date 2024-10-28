طرح أولى حلقتين من الموسم الثاني لمسلسل نيكول كيدمان Special Ops: Lioness - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:29 صباحاً - نيكول كيدمان، طرحت اليوم منصة Paramount+، أول حلقتين، من الموسم الثاني لمسلسل الإثارة والتشويق Special Ops: Lioness.

تفاصيل مسلسل Special Ops: Lioness

يتتبع مسلسل Special Ops: Lioness، قصص فريق "ليونيس" المتخصص في العمليات السرية بقيادة زوي سالدانا.

ويشارك نيكول كيدمان بطولة مسلسل Special Ops: Lioness، كلا من: ومورجان فريمان، وجيل فاجنر، وهانا لانيير.

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