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طرح أولى حلقتين من الموسم الثاني لمسلسل نيكول كيدمان Special Ops: Lioness - أخبار كلمتك

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طرح أولى حلقتين من الموسم الثاني لمسلسل نيكول كيدمان Special Ops: Lioness - أخبار كلمتك

طرح أولى حلقتين من الموسم الثاني لمسلسل نيكول كيدمان Special Ops: Lioness - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:29 صباحاً - نيكول كيدمان، طرحت اليوم منصة Paramount+، أول حلقتين، من الموسم الثاني لمسلسل الإثارة والتشويق Special Ops: Lioness.

تفاصيل مسلسل Special Ops: Lioness

يتتبع مسلسل Special Ops: Lioness، قصص فريق "ليونيس" المتخصص في العمليات السرية بقيادة زوي سالدانا.

ويشارك نيكول كيدمان بطولة مسلسل Special Ops: Lioness، كلا من: ومورجان فريمان، وجيل فاجنر، وهانا لانيير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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