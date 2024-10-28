محادثات بين استديوهات مارفل وبيلي إيليش للانضمام لعام الأبطال الخارقين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:12 صباحاً - بيلي إيليش، ذكرت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل، تجري مفاوضات جادة، مع المغنية الشابة الحائزة علي جائزة الأوسكار "بيلي إيليش"، للإنضمام لعام الأبطال الخارقين.

وأشارت التقارير، أنه في حال موافقة بيلي، فأنها ستؤدي دور هام، في عالم مارڤل السينمائي، وستظهر في أكثر من عمل في الفترة القادمة.

بيلي إيليش تكشف عن كرهها لإطلاق أغاني فردية

في سياق متصل، كشفت المغنية الشابة الحائزة علي جائزة الأوسكار، بيلي إيليش، عن كرهها لإطلاق أغاني فردية.

وقالت بيلي إيليش، في تصريحات صحفية، عن رأيها في إطلاق الأغاني المنفردة،"يا إلهي، أنا أكرههم"، موضحة أنها تحب الطريقة القديمة وهي إطلاق ألبوم بالكامل، يحمل مختلف أنواع الموسيقي.

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