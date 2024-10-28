الكشف عن جريمة قتل غامضه بعد العثور على جثة محروقة - أخبار كلمتك

الكشف عن جريمة قتل غامضه بعد العثور على جثة محروقة - أخبار كلمتك

توجيه هام للنائب العام بشان المتقطعين لقواطر ديزل الكهرباء - أخبار كلمتك

توجيه هام للنائب العام بشان المتقطعين لقواطر ديزل الكهرباء - أخبار كلمتك

مخاوف من استهداف عسكري لصنعاء - أخبار كلمتك

مخاوف من استهداف عسكري لصنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يوري مرقدي: «توكسيك» تهدف للمساعدة من العلاقات العاطفية السامة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يوري مرقدي: «توكسيك» تهدف للمساعدة من العلاقات العاطفية السامة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كيف علقت منة شلبي على تكريم أحمد عز ويسري نصر الله في مهرجان القاهرة السينمائي 45؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كيف علقت منة شلبي على تكريم أحمد عز ويسري نصر الله في مهرجان القاهرة السينمائي 45؟ - أخبار كلمتك

إتاحة تقديم طلبات التقدم لحج الجمعيات الأهلية إلكترونيا - أخبار كلمتك

إتاحة تقديم طلبات التقدم لحج الجمعيات الأهلية إلكترونيا - أخبار كلمتك

المحكمة المركزية بالقدس ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا فساد - أخبار كلمتك

المحكمة المركزية بالقدس ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا فساد - أخبار كلمتك

بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

محادثات بين استديوهات مارفل وبيلي إيليش للانضمام لعام الأبطال الخارقين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محادثات بين استديوهات مارفل وبيلي إيليش للانضمام لعام الأبطال الخارقين - أخبار كلمتك

محادثات بين استديوهات مارفل وبيلي إيليش للانضمام لعام الأبطال الخارقين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:12 صباحاً - بيلي إيليش، ذكرت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل، تجري مفاوضات جادة، مع المغنية الشابة الحائزة علي جائزة الأوسكار "بيلي إيليش"، للإنضمام لعام الأبطال الخارقين.

وأشارت التقارير، أنه في حال موافقة بيلي، فأنها ستؤدي دور هام، في عالم مارڤل السينمائي، وستظهر في أكثر من عمل في الفترة القادمة.

Image

بيلي إيليش تكشف عن كرهها لإطلاق أغاني فردية

في سياق متصل، كشفت المغنية الشابة الحائزة علي جائزة الأوسكار، بيلي إيليش، عن كرهها لإطلاق أغاني فردية.

وقالت بيلي إيليش، في تصريحات صحفية، عن  رأيها في إطلاق الأغاني المنفردة،"يا إلهي، أنا أكرههم"، موضحة أنها تحب الطريقة القديمة وهي إطلاق ألبوم بالكامل، يحمل مختلف أنواع الموسيقي.

"خدر مدربًا شخصيًّا واعتدى عليه"، اتهامات جديدة ضد ديدي

مارفل تنشر فيديو عن المؤثرات البصرية لفيلم Deadpool & Wolverine

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق