253 مليون دولار ميزانية فيلم ذا روك الجديد Red One، وتوقعات بإيرادت خيالية في أول أسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:20 صباحاً - ذا روك، كشفت تقارير صحفية، أن فيلم ذا روك الجديد Red One، بلغت ميزانيته 253 مليون دولار.

فيما يتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات تبلغ 36 مليون دولار محليًا، في أول أسبوع لعرضه في صالات السينما بتاريخ 15 نوفمبر.

ونشر الممثل الشهير، دواين جونسون، ملصقات دعائية جديده لفيلمه الأكشن الكوميدي RED ONE، عبر صفحته الرسمية لموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهر في الملصقات الدعائية الجديدة كل من كريس إيفانز، وجي كي سيمونز.

تفاصيل فيلم RED ONE

RED ONE ، فيلم ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، وهو من بطولة، النجم دواين جونسون، الملقب بذا روك، وكريس إيفانز، وجي كي سيمونز.

وتدور أحداث فيلم RED ONE، بعد عملية اختطاف صادمة لسانتا كلوز، ويجب على قائد الأقزام الشراكة مع صائد مكافآت لإنقاذ عيد الميلاد، ومن المقرر عرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 15 نوفمبر ٢٠٢٤.

"خدر مدربًا شخصيًّا واعتدى عليه"، اتهامات جديدة ضد ديدي مارفل تكشف عن شعار مسلسل Daredevil: Born Again

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.