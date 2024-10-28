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253 مليون دولار ميزانية فيلم ذا روك الجديد Red One، وتوقعات بإيرادت خيالية في أول أسبوع - أخبار كلمتك

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253 مليون دولار ميزانية فيلم ذا روك الجديد Red One، وتوقعات بإيرادت خيالية في أول أسبوع - أخبار كلمتك

253 مليون دولار ميزانية فيلم ذا روك الجديد Red One، وتوقعات بإيرادت خيالية في أول أسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:20 صباحاً - ذا روك، كشفت تقارير صحفية، أن فيلم ذا روك الجديد Red One، بلغت ميزانيته 253 مليون دولار.

فيما يتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات تبلغ 36 مليون دولار محليًا، في أول أسبوع لعرضه في صالات السينما بتاريخ 15 نوفمبر.

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ونشر الممثل الشهير، دواين جونسون، ملصقات دعائية جديده لفيلمه الأكشن الكوميدي RED ONE، عبر صفحته الرسمية لموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وظهر في الملصقات الدعائية الجديدة كل من كريس إيفانز، وجي كي سيمونز.

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تفاصيل فيلم  RED ONE 

 RED ONE ، فيلم ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، وهو من بطولة، النجم دواين جونسون، الملقب بذا روك،  وكريس إيفانز، وجي كي سيمونز.

وتدور أحداث فيلم RED ONE، بعد عملية اختطاف صادمة لسانتا كلوز، ويجب على قائد الأقزام الشراكة مع صائد مكافآت لإنقاذ عيد الميلاد، ومن المقرر عرض الفيلم  في صالات السينما بتاريخ 15 نوفمبر ٢٠٢٤.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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