حناجر ذهبية تصدح، خريطة التلاوات اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:16 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى الطور والضحى 30 ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة آل عمران 30 ق.



44: 9 (ص)الختمة المجودة تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة هود 15 ق.



51: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ كارم الحريرى وما تيسرمن سورة المؤمنون 15 ق.



12:44 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود عصفور وما تيسر من سورة التوبة 30 ق.



58: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ ياسر الشرقاوى وما تيسر من سورة الزمر 30 ق.



37: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة لقمان 14ق.

الختمة المجودة

نلتقي مع فقرة المصحف المجود للشيخ/ عبد الباسط عبد الصمد في 15:52 مدة التلاوة 29 ق.



- والتلاوة من سورة الحج تسبقها تقدمة د / طه أبوكريشة ومدة التلاوة 8 ق

17:44 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى فاطر- يس 19 ق.



18:16( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ فتحى المليجى وما تيسر من سورة الزمر 30 ق.



18:50( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة الفتح 15 ق.



19:34( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة إبراهيم 30 ق.



20:19( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ سيد عبد الشافى هلال وما تيسر من سورتى المزمل- البلد 30 ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى الحجرات- ق 42 ق.



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد هليل وما تيسر من سورة يوسف 45 ق.



01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ السيد أحمد الشريف وما تيسر من سورة الأنعام 14 ق.



02:22(بعد منتصف الليل) للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة المائدة 14 ق.



04:13(قرأن قبل الفجر) للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة التوبة 30 ق.

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