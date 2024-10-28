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اليوم، أحمد فهمي يستأنف تصوير مسلسل تليجراف بأكتوبر - أخبار كلمتك

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اليوم، أحمد فهمي يستأنف تصوير مسلسل تليجراف بأكتوبر - أخبار كلمتك

اليوم، أحمد فهمي يستأنف تصوير مسلسل تليجراف بأكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:22 صباحاً - يستأنف الفنان أحمد فهمي اليوم، تصوير أحداث مسلسله الجديد تليجراف بالسادس من أكتوبر، ومن المقرر تصوير عدد من المشاهد تجمعه ببعض أبطال العمل.


مسلسل تليجراف بطولة أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، يوسف عثمان، إدوارد، نجلاء بدر، سارة الشامي، أحمد ماجد، بسنت أبوباشا وآخرين.، وتليجراف، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

تفاصيل مسلسل تليجراف 

ما زال اسم “تليجراف” الاسم غير النهائي للفيلم، وتعمل الشركة المنتجة على ترشيح واختيار باقي أبطال العمل الدرامي القائم على أحداث اجتماعية يتم تقديمها في إطار من التشويق والإثارة.

وكان قد اعتذر المخرج محمد بكير عن إخراج العمل، الأمر الذي أدى إلى أن صناع العمل يقررون تأجيل التحضير في الفترة الحالية، ومن المفترض أن تتعاقد الشركة المنتجة مع مخرج جديد للعمل.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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