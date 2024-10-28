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مهرجان الجونة السينمائي، فعاليات وعروض أفلام اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

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مهرجان الجونة السينمائي، فعاليات وعروض أفلام اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

مهرجان الجونة السينمائي، فعاليات وعروض أفلام اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 02:40 صباحاً - يشهد مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات الدورة السابعة، عرض مجموعة متنوعة من الأفلام المشاركة بالمهرجان، بالإضافة إلى ندوة “علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور”، وندوة “من الكتب إلى الشاشة”، وغيرها.

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين 

مسرح سيني جونة
11:00 صباحًا.. ندوة “علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور”، المتحدثون: كريم الشناوي، نيللي كريم، يوسف الشريف، شريف عبد المسيح، سلمى الفوال، ويدير الحوار: مينا النجار. 
1:00 مساء.. “من الكتب إلى الشاشة: التقريب بين الأدب والسينما”، والمتحدثون: أحمد مراد، مريم نعوم، تامر حبيب، ويدير الجلسة: رامي عبد الرازق. 
3:00 مساء.. “لقاء من جديد: السلم والثعبان” المتحدثون: طارق العريان، محمد حفظي، حلا شيحة، هاني سلامة، هشام نزيه، ويدير الجلسة: أندرو محسن. 
حجرة المنتدى
11:00 صباحًا.. “تمويل الأفلام: استكشاف وسائل التمويل البديلة والإطارات القانونية”، المتحدثون: سولاي غربية، أليساندرا سبيشياله، أحمد طارق، سافينا نيروتي، عصمت عبيدي
يدير الجلسة: مصطفى يوسف. 
3:30 مساء.. المنصات - ما الذي يبحثون عنه؟
المتحدثون: آية مدحت، نشوى جاد، جو الخاوند. 
حجرة الورش
10:00 صباحًا.. صندوق الأمم المتحدة للسكان وأفلام هيرستوري: إنتاج محتوى يُراعي النوع الاجتماعي، إدارة: ماجي مرجان، مريم نعوم “جلسة مغلقة” 
2:00 مساء.. قدم مشروعك الفائز للمنتجين والمنصات، إدارة: أحمد شرقاوي، بول فولي “جلسة مغلقة”. 

عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي 

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة
7:00 مساءً | 102 د
الجميع يحب تودا

قاعة أوديماكس
( مدرسة منارة )
12:00 مساءً | 180 د
الاحتضار
3:30 مساءً | 107 د
المخدوعون
6:00 مساءً | 100 د
حبيبي
9:30 مساءً | 107 د
الحجرة المجاورة

سي سينما 1
2:30 مساءً | 82 د
برنامج الأفلام القصيرة 1
5:00 مساءً | 95 د
مَن لا أفارقه
7:30 مساءً | 94 د
الصراع لأجل لايكيبيا

سي سينما 2
2:00 مساءً | 85 د
موت بلا رحمة
4:15 مساءً | 94 د
حين تسمع صرصور الليل يحين دورك
6:45 مساءً | 89 د
من التراب وإليه
9:00 مساءً | 120 د
ماء العين

سي سينما 3
1:15 مساءً | 93 د
برج الرومي
3:45 مساءً | 68 د
خارج الكهف
6:00 مساءً | 177 د
نحن في الداخل

أكاديمية ديزي
9:00 مساءً | 123 د
سحاب

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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