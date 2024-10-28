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ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير - أخبار كلمتك

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ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير - أخبار كلمتك

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 02:07 صباحاً - علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على قرار إيقافها وتحويلها للتحقيق بسبب حلقتها مع هدير عبد الرازق في برنامج شاي بالياسمين.

ياسمين الخطيب تعلق على قرار إيقافها وتحويلها للتحقيق 

وقالت ياسمين الخطيب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بخصوص حلقة الأسبوع الماضي من شاي بالياسمين، أعتذر لجمهور البرنامج وجمهور قناة النهار على استضافة البلوجر هدير عبد الرازق”.

وأضافت ياسمين الخطيب: "لم يكن هدفنا كفريق برنامج إثارة الجدل، إنما كان هدفنا لفت النظر لظاهرة مرفوضة مجتمعيًا -رغم رواجها- وهي نجومية فتيات التيك توك، المرتكزة على الابتذال والإثارة".

 

وتابعت: "لم أستضف هدير عبد الرازق بصفتها نجمة، بل حالة كان الهدف من عرضها التأكيد على ندمها على أفعالها السابقة، لكن السواد الأعظم من الجمهور وجد في ظهور هدير عبد الرازق على الشاشة شر، وإن كان باطنه خيرا لم يُرى".

 واختتمت ياسمين الخطيب حديثها: "تأكيدًا على احترامي لرأي الجمهور ورؤيته أكرر اعتذاري على عرضها".

 

وأصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارا بإيقاف ياسمين الخطيب وإحالتها للتحقيق. 

جاء قرار نقيب الإعلاميين استنادا إلى مخالفة الخطيب لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

 

وكان المرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين قد رصد خروقات مهنية في برنامج (شاي بالياسمين) المذاع على قناة النهار تقديم ياسمين الخطيب.

ولم تكن هذه هي السابقة الأولى للخطيب، فقد تم إيقافها قبل ذلك لممارستها النشاط الإعلامي بالمخالفة للقانون وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة.

شدد نقيب الإعلاميين على الزملاء ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لتقديم رسالة إعلامية مهنية وهادفة لرفع درجات الوعي لدى المواطنين

 

وقدمت شبكة قنوات النهار، اعتذارها لجمهورها عن عرض حوار مع البلوجر هدير عبد الرازق في برنامج شاي بالياسمين، وقررت الشبكة حذف الحلقة من جميع منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت مجموعة قنوات النهار، في بيان لها، أنها فتحت تحقيقًا في نشر محتوى الحلقة، وتؤكد المجموعة تمسكها بالقيم والعادات، وهو النهج الذي تسير عليه منذ بدايتها.

 

هدير عبد الرازق

وأثار برنامج شاي بالياسمين الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تقدمه ياسمين الخطيب عبر قناة النهار، بعدما استضاف البلوجر هدير عبد الرازق وتحدثت خلال اللقاء عن الفيديو المسرب لها، وبعض التفاصيل الخاصة بحياتها، كما فاجأها البلوجر محمد أوتاكا خلال البرنامج وتقدم لخطبتها على الهواء.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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