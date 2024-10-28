الفنون التشكيلية يهنئ الفنان علاء الباشا بعد فوزه بجائزة بينالي جينان للتصوير الفوتوغرافي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 01:19 صباحاً - حصل الفنان المصري علاء الباشا على جائزة ”موزي الدولية للمصور المتميز" التي يقدمها بينالي "جينان الدولي للتصوير الفوتوغرافي" الذي تنظمة وزارة الثقافة الصينية وذلك ضمن دورته العاشرة للفنانين الفاعلين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا، وفاز بها الفنان عن عدد من اللوحات التي شارك بها ضمن مجموعة أعمال تصور الحياة على ضفاف النيل.

وبهذه المناسبة هنئ قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، الفنان على تمثيله المشرف للحركة التشكيلية في هذا المحفل الدولي الهام.

وعُرضت الأعمال ضمن معرض جماعي بصحبة 10 فنانين مصريين التقوا مع آخرين من الصين في فعالية عنوانها "نهر النيل والنهر الأصفر" خلال فترة البينالي الذي انطلق يوم 17 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 27 في جامعة شاندونغ بين أروقة كلية الفنون والتصميم بمقاطعة جينان شرق الصين.

الفنان علاء الباشا

علاء الباشا فنان بصري وقيم فني، حاصل على ماجستير في التصوير الفوتوغرافي وباحث دكتوراه في فلسفة فن الفوتوغرافيا، كما يعمل كمدرس للتصوير الفوتوغرافي بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، كما أنه يشغل منصب وكيل الأتحاد العالمي لفن الفوتوغرافيا FIAP، زميل الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافى RPS، مؤسس كل من نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي ADASA والمؤسسة الوطنية للفنون موف Move.

وأسس وأطلق كثير من الأحداث الدولية مثل بينالي مصر الدولي لفن الفوتوغرافيا EIBPA ومسابقة مبدعي التصوير Photo creators وصالون الإسكندرية، أقام العديد من الفعاليات الفنية والمؤتمرات، ومثّل (الباشا) مصر في العديد من المحافل الدولية، وشارك في كثير من المعارض المحلية والدولية في كل من الإمارات، الأردن، اليونان، الإكوادور، تركيا وسلوفينيا، وحاصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية.

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