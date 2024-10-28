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أحمد عبد الله محمود يتعاقد على مسلسل "فهد البطل" - أخبار كلمتك

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أحمد عبد الله محمود يتعاقد على مسلسل "فهد البطل" - أخبار كلمتك

أحمد عبد الله محمود يتعاقد على مسلسل "فهد البطل" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:12 صباحاً - تعاقد الفنان أحمد عبد الله محمود على المشاركة في بطولة مسلسل “ فهد البطل” مع الفنان أحمد العوضي، والذي يعرض في شهر رمضان المقبل، حيث يجسد أحد الأدوار الهامة والمؤثرة في الأحداث

ومن المفترض أن يحضر أحمد عبد الله محمود عدد من جلسات العمل مع الفنان احمد العوضي والمخرج محمد عبد السلام للوقوف على ملامح وصفات الشخصية التي يقدمها في المسلسل

 

من جانب آخر، قال الفنان أحمد العوضي إنه مشغول حاليًا بالتحضيرات الأولية لمسلسل “ فهد البطل”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.

 

مسلسل فهد البطل

وأضاف أحمد  العوضي في تصريحات خاصة لـكلمتك، أنه في حالة من التركيز الشديد حتى يخرج العمل في أفضل صورة، حيث ستكون أحداث بمثابة مفاجأة للجمهور.

وأوضح العوضي أنه يحرص أن تكون كل حلقة من حلقات المسلسل بها أحداث مثيرة وجذابة، حتى يحقق العمل النجاح الذي نسعى إليه، لذلك يجتمع صناع المسلسل بشكل مستمر لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالعمل قبل انطلاق تصويره

 

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، يارا السكري، لوسي، صفوة، محمود البزاوي، حجاج عبد العظيم، أحمد ماجد، عصام السقا، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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