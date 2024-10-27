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مسلسل تيتا زوزو الحلقة 27، زوزو تحاول إيجاد ثغرة للإيقاع بالحاج إسماعيل - أخبار كلمتك

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مسلسل تيتا زوزو الحلقة 27، زوزو تحاول إيجاد ثغرة للإيقاع بالحاج إسماعيل - أخبار كلمتك

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 27، زوزو تحاول إيجاد ثغرة للإيقاع بالحاج إسماعيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:37 مساءً -  دارت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 27 بعمل زوزو في مطبخ السجن وتتلقى تهديدًا جديدًا من إحدى نزيلات العنبر وتخبرها أنها إن لم تعترف بالجريمة ستتعرض أسرتها للأذى وكذلك هي ستظل تتلقى معاملة سيئة من تلك النزيلة.

ويعود سيف إلى منزله وهو في حالة سكر، ويتحدث بطريقة غير جيدة مع زوجته شيرين التي تشعر بصدمة من التغير الكبير لزوجها، كما أنه يرفض أن يذهب لزيارة زوزو مع أشقائه، وفي السجن تتحدث زوزو مع خالد على انفراد وتخبره أنها تلقت تهديدًا من أحد التابعين للحاج إسماعيل وأخبرت خالد بضرورة البحث عن الثغرة التي تجعل الحاج إسماعيل يهددها بهذا الشكل، وأخبرته أيضًا أنها ستواصل التمثيل أنها تخشى النزيلة التابعة للحاج إسماعيل.

وخلال الحلقة تقرر ريم من جديد التخلي عن خالد وتتركه من أجل شاب أمريكي، وبالرغم من هذا الوضوح الجارح الذي تحدثت به ريم مع خالد إلا أن الأخير طلب منها أن تمنح نفسها فرصة للتفكير، وتذهب هبة لمقابلة عمل سهل لها شقيقها خالد الحصول عليها، أما أحمد فيذهب في زيارة خاصة لزوزو في السجن ويعتذر لها ويعدها بأن يحاول إثبات برائتها، بينما يتقابل عمر مع نورا من أجل الاستعداد لإطلاق الفرقة التي يحلمون بها ولكنه يرفض التحدث معها في أي شيء اخر.

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مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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