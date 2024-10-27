بعد غياب 6 سنوات، هيفاء وهبي تشارك في سباق دراما رمضان بمسلسل دهب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:05 مساءً - بدأت الفنانة هيفاء وهبي في التحضير لبطولة مسلسل جديد يحمل اسم دهب لتشارك به في سباق دراما رمضان المقبل، حيث تعاقدت هيفاء مع إحدى شركات الإنتاج على المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة

هيفاء وهبي

وكتب حلقات المسلسل الفنان تامرعبد المنعم، حيث انتهى بشكل كامل من الكتابة، ويجتمع بشكل مستمر مع المخرج مرقس عادل والفنان هيفاء وهبي لوضع اللمسات النهائية علي سيناريو العمل قبل البدء في التصوير

أخر أعمال هيفاء وهبي

يذكر أن مسلسل لعنة كارما هو آخر أعمال هيفاء وهبي في الموسم الرمضاني 2018، وجسدت من خلاله شخصية كارما.

مسلسل لعنة كارما شارك في بطولته نخبة من نجوم الفن أبرزهم شيرين، ومحمد سليمان، وفطين عبدالوهاب، وفارس رحومة، وإيناس النجار، والعمل من إخراج خيري بشارة

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