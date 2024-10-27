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مشاهير العرب - التركية نسليهان أتاغول تشارك صور جديدا من زيارتها لمصر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - التركية نسليهان أتاغول تشارك صور جديدا من زيارتها لمصر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - التركية نسليهان أتاغول تشارك صور جديدا من زيارتها لمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:49 مساءً - نسليهان أتاغول.. تصدرت الفنانة التركية نسليهان أتاغول تريند جوجل خلال الساعات الماضية بعد مشاركتها مجموعة صور من زيارتها لمصر.

وجاءت جلسة التصوير التي خضعت لها نسليهان أتاغول أثناء تواجدها بمصر على هامش حضورها معرض «الأبد هو الآن» في نسخته الرابعة الذي أقيم في منطقة هضبة الأهرامات.

ومن المقرر أن تمتد فعالياته حتى 16 نوفمبر 2024، وتأتي هذه النسخة تحت رعاية وزارات: الآثار والسياحة، والخارجية، والثقافة، وهيئة تنشيط السياحة، ومنظمة اليونسكو الدولية.

وظهرت نسليهان في الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من أمام الأهرامات وكانت مرتديه فستان باللون البنفسجي، وحققت جلسة التصوير التي خضعت لها عند سفح الأهرامات رواجا كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بوراك دينيز من أمام الأهرامات

ولم تكن نسليهان النجمة التركية الوحيدة التي حرصت على حضور معرض «الأبد هو الآن» حيث حل النجم التركي بوراك دينيز ضيفًا على المعرض أيضًا.

والتقط مجموعة من الصور التذكارية عند سفح الأهرامات وشاركها مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «تائه في سحر مصر».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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