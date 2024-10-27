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مشاهير العرب - بـ 28 ألف دولار.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالإمارات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بـ 28 ألف دولار.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالإمارات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ 28 ألف دولار.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:12 مساءً - يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي الإماراتية، تزامنًا مع حفلات أعياد الكريسماس التي تقام في ديسمبر 2024.

ويقدم عمرو دياب خلال حفله في مدينة دبي الإماراتية يوم 30 نوفمبر 2024، مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الإماراتية

ومؤخرا كشفت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في مدينة دبي الإماراتية عن أسعار تذاكر الحفل من حيث الأفراد التي جاءت بين الفئات السعرية التالية: (42.51 دولار أمريكي، 55.26 دولار أمريكي، 70.84 دولار أمريكي، 83.60 دولار أمريكي، 212.53 دولار أمريكي).

كما طرحت فئات سعرية أخرى، للجلوس على طاولة، وجاءت بين هذه الفئات: 2833.80 دولار أمريكي للطاولة الجولد 12 مقعد، 4250.64 دولار أمريكي للطاولة البلاتينيوم 12 مقعد، 5667.60 دولار أمريكي للطاولة VIP فئة سي 15 مقعد، 7084.50 دولار أمريكي للطاولة VIP فئة بي 15 مقعد، 8501.40 دولار أمريكي للطاولة VIP فئة أيه 15 مقعد، 14168.90 دولار أمريكي للطاولة VVIP فئة بي 15 مقعد، 21253.35 دولار أمريكي للطاولة VVIP فئة أيه 15 مقعد، 28337.85 دولار أمريكي للكابينة الـ 15 مقعدا».

آخر أعمال عمرو دياب

كانت أغنية «تتحبي»، آخر أعمال الفنان عمرو دياب وحققت الأغنية رواجا كبير عقب طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية تتحبي لـ عمرو دياب، من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية التالي: «الدلع يتشال له ناسه، والهنا بقى ليكى حصري، والجمال انت أساسه، حاصري قلبى وعينى حاصري، مش ها أبالغ ف المزايا، مش ها أعد وأقول ياعينى، شوفى نفسك ف المرايا، شوفي وإنتى حاتعذرينينن، تتحبى.. تتعشقي، أه حرام تتعبى أو تشقي، تتهني.. تتمني، تتطلُبى طلباتِك مني».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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