الكشف عن جريمة قتل غامضه بعد العثور على جثة محروقة - أخبار كلمتك

الكشف عن جريمة قتل غامضه بعد العثور على جثة محروقة - أخبار كلمتك

توجيه هام للنائب العام بشان المتقطعين لقواطر ديزل الكهرباء - أخبار كلمتك

توجيه هام للنائب العام بشان المتقطعين لقواطر ديزل الكهرباء - أخبار كلمتك

مخاوف من استهداف عسكري لصنعاء - أخبار كلمتك

مخاوف من استهداف عسكري لصنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نومي مخاصمني».. رامي جمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يوري مرقدي: «توكسيك» تهدف للمساعدة من العلاقات العاطفية السامة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يوري مرقدي: «توكسيك» تهدف للمساعدة من العلاقات العاطفية السامة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كيف علقت منة شلبي على تكريم أحمد عز ويسري نصر الله في مهرجان القاهرة السينمائي 45؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كيف علقت منة شلبي على تكريم أحمد عز ويسري نصر الله في مهرجان القاهرة السينمائي 45؟ - أخبار كلمتك

إتاحة تقديم طلبات التقدم لحج الجمعيات الأهلية إلكترونيا - أخبار كلمتك

إتاحة تقديم طلبات التقدم لحج الجمعيات الأهلية إلكترونيا - أخبار كلمتك

المحكمة المركزية بالقدس ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا فساد - أخبار كلمتك

المحكمة المركزية بالقدس ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا فساد - أخبار كلمتك

بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

صابرين بطلة في رمضان 2025 بمسلسل خانة فاضية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صابرين بطلة في رمضان 2025 بمسلسل خانة فاضية - أخبار كلمتك

صابرين بطلة في رمضان 2025 بمسلسل خانة فاضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:11 مساءً - تشارك الفنانة صابرين في موسم رمضان الدرامي عام ٢٠٢٥ ببطولة مسلسل جديد يحمل اسم خانة فاضية.

ولقد كشف المخرج شادي أبو شادي عبر صفحته على موقع فيس بوك عن أنه مخرج هذا العمل الذي تشارك به صابرين في رمضان، حيث نشر صورا تجمعه بها وعلق قائلا "بسم الله  توكلنا علي الله. مسلسل " خانة فاضية " بطولة النجمة صابرين وإخراجي  رمضان ٢٠٢٥ وبوعدكم بمسلسل يهم كل بيت في مصر”.

06663e5602.jpg
fb60b0c07a.jpg

أحدث أعمال الفنانة صابرين 

وشاركت الفنانة صابرين مؤخرا في فيلم “بنات الباشا” الذي سيعرض خلال الفترة المقبلة بعدما تم الانتهاء من تصوير جميع مشاهده مؤخرا. 

وتقود  زينة بطولة فيلم “بنات الباشا” رفقة النجمات: صابرين ومريم الخشت وناهد السباعي وإخراج محمد العدل، والفيلم عن رواية للكاتبة نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية. 

وتدور أحداث الفيلم حول 4 سيدات يعملن في “كوافير للسيدات”، تحت سلطة «الباشا»، وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل، منتقلة بين الأحداث والأزمنة المختلفة، وتحكي كل منهن حكايتها ومعاناتها الخاصة، وتحشد الرواية جوانب معاناة المرأة في المجتمعات الشرقية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

الليلة، حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق